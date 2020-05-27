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Главная страница | Культура | Amazon готовится снять сериал по мотиву «Девушки с татуировкой дракона»

Amazon готовится снять сериал по мотиву «Девушки с татуировкой дракона»

Сегодня, 17:23

Действие в кинокартине будет проходить в настоящее время.

Для многих поклонников фильма «Девушка с татуировкой дракона» будет отличной новостью то, что Amazon готовится снять целый сериал по мотивам произведения. Представители сразу заверили, что кинокартина будет не на основе предыдущих и не повторит их. Но как же это удастся сделать? Действия в «Девушке с татуировкой дракона» будет происходить в настоящее время. В сериале покажут, как и чем живет главная героиня.

Главную героиню и сценаристов пока не оглашали. Несомненно, за дело возьмутся хорошие специалисты, ведь в качестве режиссеров выступят Энди Харрис и Роб Баллок. Их можно было запомнить по сериалу «Корона», «Бешеные псы», а также по лентам «Ночной администратор» и «Ответный удар». Это талантливые режиссеры, которые смогут раскрыть кинокартину в полной мере.

То, что Amazon готовится снять сериал, станет хорошей новостью для поклонников. Компания уже успела зарекомендовать себя с лучшей стороны. Точной даты выхода произведения не уточнялось. Вполне возможно, что в данный момент режиссеры прорабатывают сценарий.


Александр Великий

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