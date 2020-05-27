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В новом «Аватаре» у главных героев появится дочь

Сегодня, 16:57

Продюсер фильма раскрыл детали сиквела.

Джон Ландау, американский продюсер кинокартины «Аватар-2», раскрыл некоторые сюжетные моменты будущего фильма. В беседе с журналистом агентства RNZ он отметил, что вся история будет вращаться вокруг семьи главных героев.

По словам Джона Ландау, в новом «Аватаре» у главных героев появится ребёнок. Джейк Салли и Нейтири будут воспитывать дочь.

«В сиквеле герои стали настоящей семьёй. Однако обстоятельства вынуждают их покинуть дом и начать исследование новых локаций Пандоры», - сообщил Ландау изданию RNZ.

Большинство сцен фильма будет происходить под водой и на воде.

Премьера продолжения истории Джейка Салли запланирована на конец следующего года. Съёмки в Новой Зеландии создатели фильма собираются возобновить в ближайшее время. Режиссёр Джеймс Кэмерон пока не знает, сможет ли сиквел побить рекорд по сборам первой картины. Фильм «Аватар» собрал в прокате $2,79 млрд.

На сегодняшний день рекордсменом кассовых сборов является картина «Мстители: Финал». Однако актёр Стивен Лэнг, исполнивший роль полковника Майлза Куоритча в первом «Аватаре», считает, что сиквел опередит франшизу Marvel Studios.


Антон Жилин

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