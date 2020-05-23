Екатерина Скулкина похвасталась похудением на 20 кг

От редактора

Екатерина Скулкина похвасталась похудением на 20 кг

На карантине звезда КВН и Comedy Woman упорно занимается собой.

Группа «А-Студио» прервала творческое молчание новой песней «Остров»

Мнение

Группа «А-Студио» прервала творческое молчание новой песней «Остров»

Трек стал первым новым с 2018 года и первым для группы в стиле «регги» с 1987 года.

Галкин в женском образе и вещах Пугачёвой показал смешную пародию

Мнение

Галкин в женском образе и вещах Пугачёвой показал смешную пародию

Артист, перевоплотившись в Ренату Литвинову, рассказал о реалиях жизни женщин на карантине.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Культура | «Ну, погоди!» обогнал другие хиты золотой коллекции «Союзмультфильма»

«Ну, погоди!» обогнал другие хиты золотой коллекции «Союзмультфильма»

Вчера, 20:00

Этот успех подвигнул студию к новому выпуску мультфильма, но уже в современной интерпретации.

На официальном канале «Союзмультфильма» в YouTube пользователи отдали предпочтение среди других советских мультфильмов истории о дружбе и вражде между зайцем и волком. «Ну, погоди» возглавили список фаворитов, оставив позади даже «Винни-Пуха» и «Антошку».

В 2018 году «Союзмультфильм» запустила официальный канал в YouTube, за два года студия расширила аудитория и стала весьма популярной. Сейчас на канал подписано 1,4 млн пользователей. Благодаря просмотрам на канале «Ну, погоди!» Вячеслава Котёночкина обогнал другие хиты золотой коллекции «Союзмультфильма». В пятёрку фаворитов также вошли детище Леонида Шварцмана «Обезьянки» и «Винни-Пух», созданный Федором Хитруком. Чуть меньший интерес вызвали у поклонников советских мультфильмов, но это не помешало им войти в пятерку хитов, выпуски Леонида Носырева «Антошка» и «Жил был пёс» мультипликатора Эдуарда Назарова.

Успех «Ну, погоди!» подтвердил руководству «Союзмультфильма» перспективность идеи создать новый цикл о взаимоотношениях между зайцем и волком. В честь 50-летия мультфильма планируется выпустить целый сезон из 52 выпусков. Главных героев намерены осовременить, чтобы новые истории коснулись и нынешнее поколение.


Ирен Громова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Следующий выпуск шоу Никиты Михалкова «БесогонТВ» появится на YouTube 22 мая
Следующий выпуск шоу Никиты Михалкова «БесогонТВ» появится на YouTube 22 мая

Телеканал «Россия24» снял с эфира передачу режиссёра.

Украинский журналист назвал «одноклеточными» русскоговорящих граждан страны
Украинский журналист назвал «одноклеточными» русскоговорящих граждан страны

Высказывание прозвучало в личном YouTube-канале автора.

Клип Little Big подтолкнул музыкантов к уходу из The Hatters
Клип Little Big подтолкнул музыкантов к уходу из The Hatters

После выхода «UNO» для «Евровидения» сразу 3 участника группы покинули состав.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости