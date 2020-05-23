«Ну, погоди!» обогнал другие хиты золотой коллекции «Союзмультфильма»

Этот успех подвигнул студию к новому выпуску мультфильма, но уже в современной интерпретации.

На официальном канале «Союзмультфильма» в YouTube пользователи отдали предпочтение среди других советских мультфильмов истории о дружбе и вражде между зайцем и волком. «Ну, погоди» возглавили список фаворитов, оставив позади даже «Винни-Пуха» и «Антошку».

В 2018 году «Союзмультфильм» запустила официальный канал в YouTube, за два года студия расширила аудитория и стала весьма популярной. Сейчас на канал подписано 1,4 млн пользователей. Благодаря просмотрам на канале «Ну, погоди!» Вячеслава Котёночкина обогнал другие хиты золотой коллекции «Союзмультфильма». В пятёрку фаворитов также вошли детище Леонида Шварцмана «Обезьянки» и «Винни-Пух», созданный Федором Хитруком. Чуть меньший интерес вызвали у поклонников советских мультфильмов, но это не помешало им войти в пятерку хитов, выпуски Леонида Носырева «Антошка» и «Жил был пёс» мультипликатора Эдуарда Назарова.

Успех «Ну, погоди!» подтвердил руководству «Союзмультфильма» перспективность идеи создать новый цикл о взаимоотношениях между зайцем и волком. В честь 50-летия мультфильма планируется выпустить целый сезон из 52 выпусков. Главных героев намерены осовременить, чтобы новые истории коснулись и нынешнее поколение.

Ирен Громова