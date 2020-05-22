Роберт Паттисон не верит в мускулистого Бэтмена, поэтому забросил спорт

Физическую форму актер поддерживает только специальной диетой.
Мировая премьера ленты о легендарном Бэтмене с Робертом Патиссоном в главной роли запланирована на 1 октября 2021 года. Однако, есть большая вероятность, что фильм выйдет позже указанной даты. Съёмки пришлось отложить из-за карантина. Роберт Паттисон, как и все актёры, готовится к съёмкам находясь в Лондоне в самоизоляции. Правда по его собственному признанию изданию GQ, он игнорирует требования своего тренера, которого ему предоставила компания, хотя и придерживается специальной диеты, еду для которой ему предоставляет компания.
Паттисон не скрывает, что забросил спорт и не выполняет даже самые простые задания своего тренера, даже занятия с мячом, чтобы не «подавать плохой пример». Зато Паттисону очень нравится диета, потому что есть прямо из консервных банок для него ни с чем не сравнимое удовольствие.
Что касается карантина, то «главный вампир 21 века» не испытывает никаких неудобств. Он всегда использовал любую возможность, чтобы отгородиться от внешнего мира, особенно от папарацци.