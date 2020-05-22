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Главная страница | Культура | Роберт Паттисон не верит в мускулистого Бэтмена, поэтому забросил спорт

Роберт Паттисон не верит в мускулистого Бэтмена, поэтому забросил спорт

Сегодня, 11:53

Физическую форму актер поддерживает только специальной диетой.

Мировая премьера ленты о легендарном Бэтмене с Робертом Патиссоном в главной роли запланирована на 1 октября 2021 года. Однако, есть большая вероятность, что фильм выйдет позже указанной даты. Съёмки пришлось отложить из-за карантина. Роберт Паттисон, как и все актёры, готовится к съёмкам находясь в Лондоне в самоизоляции. Правда по его собственному признанию изданию GQ, он игнорирует требования своего тренера, которого ему предоставила компания, хотя и придерживается специальной диеты, еду для которой ему предоставляет компания.

Странное поведение и нарушение условий съёмок Паттисон объясняет тем, что не верит в мускулистого Бэтмена: «Я думаю, что уделяя слишком много времени занятиям спортом, вы становитесь проблемой», — заявил актёр и добавил, что под «вы» подразумевает своих голливудских коллег. «Вы создаете прецедент, который не может иметь отношения к 1970-м годам. Никто этого не делал. Даже Джеймс Дин не был мускулист», — резюмировал Паттисон.

Паттисон не скрывает, что забросил спорт и не выполняет даже самые простые задания своего тренера, даже занятия с мячом, чтобы не «подавать плохой пример». Зато Паттисону очень нравится диета, потому что есть прямо из консервных банок для него ни с чем не сравнимое удовольствие.

Что касается карантина, то «главный вампир 21 века» не испытывает никаких неудобств. Он всегда использовал любую возможность, чтобы отгородиться от внешнего мира, особенно от папарацци.


Шура Альтшуль

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