Мнения россиян по поводу темнокожего князя Ростова в сериале «Великая» разделились

Одни недоумевают, почему предводитель темнокожий, а другие отнеслись с пониманием, ведь сериал юмористический.

Не успел пройти показ первой серии нового сериала про эпоху правления Екатерины II, как российские зрители возмутились выбором актёров, а именно цвету кожи играющих славян.

Сериал в шутливой форме показывает жизнь славянского дворянства середины 18 века. Поэтому российских зрителей удивило наличие среди персонажей темнокожих. В соцсетях шутят: «обычный афрославянин».

В частности, зрители остались недовольны Григорием Орловым (по сериалу Орло), которого сыграл индус Саша Дхаван, Байо Гбадамоси в роли Аркадия и ещё одного темнокожего князя Ростова. Также появлялись мнения по поводу «славянской внешности» - что некоторые актёры совсем не похожи на исторических личностей.

Однако мнения россиян по поводу каста разделились: привыкшие к американской толерантности в кинематографе относятся с позитивом и юмором. Тем более, что создатели сразу предупредили, что не претендуют на историческую достоверность. Помимо внешности, не сходится и происхождение некоторых второстепенных персонажей, а также поведение дворян, в частности, самой Екатерины Алексеевны в исполнении Эль Фэннинг.

Также сериал получил хорошие отзывы от критиков, а больше внимания зрителей всё же приковано к самой игре актёров.

15 мая 2020 года состоялась премьера сериала «Великая», и всего насчитывает 10 серий. Среди главных актёров также Николас Холт, Фиби фокс, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфлд и другие.

Ангелина Соколовская