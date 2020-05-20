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Главная страница | Культура | Нурбану-султан из «Золотого века» планирует поступать в Оксфорд

Нурбану-султан из «Золотого века» планирует поступать в Оксфорд

Вчера, 18:52

Актриса Мерве Болугур смогла выбраться из депрессии.

Одна из звёзд «Золотого века», известного турецкого сериала, планирует поступать в колледж. 

Девушка делилась с подписчиками в социальных сетях о подготовке к вступиельным экзаменам. Поскольку последних два месяца у актёров образовалось много свободного времени, Болугур не стала терять его зря.

Также, как сообщает издание RusTurkey, девушка интересовалась Оксфордом. Она подписалась на аккаунт университета, чтобы отслеживать все новости. Очевидно, что выбор знаменитой актрисы пал на одно из ведущих учебных заведений мира. Сможет ли она совмещать в таком случае учёбу и съёмки — неизвестно, однако девушка твёрдо намерена поступать на дальнейшее обучение. Впрочем, специальность также не спешит раскрывать раньше времени.

Друзья Болугур выразили надежду, что учёба за границей поможет актрисе и модели чувствовать себя лучше. Долгое время она находилась в депрессии. Из-за ситуации в мире, а именно коронавируса и его ужасающих последствий, моральное состояние Мерве Болугур оставляло желать лучшего. Девушка лечилась у психотерапевта долгое время и уже чувствует себя гораздо лучше. Сейчас она горит желанием вернуться к актёрской деятельности. 

Напомним, что актриса была приглашена в нашумевший сериал, и роль Нурбану-султан из «Золотого века» была написана специально для неё.


Ангелина Соколовская

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