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Главная страница | Культура | Тарасова про фильм «Лёд»: «Там только глупость, тупость и бездарность»

Тарасова про фильм «Лёд»: «Там только глупость, тупость и бездарность»

Сегодня, 12:58

Обе части фильма не отражают реальную жизнь фигуристов.

Нашумевший фильм «Лёд» и его продолжение был полностью раскритикован известным тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.

Несмотря на то, что фильм полностью окупил себя в прокате и собрал огромные деньги - только в России сумма перевалила за 26 миллионов долларов, критика пришла со стороны тех, кто занимается этим всю жизнь. Татьяна Анатольевна не скупилась на выражения.

«Я не досмотрела до конца, было скучно. Это же художественный вымысел, а значит, должна быть художественная ценность. А там лишь глупость, тупость и бездарность», — Тарасова про фильм для программы «Рождённые в СССР» телеканала «Ностальгия».

По мнению тренера, успех фильма заключается в том, что тема фигурного катания сейчас популярна. Сейчас многие семьи отдают детей в этот спорт. Другие внимательно следят за национальными и международными соревнованиями, а также танцевальными проектами, такими как «Танцы на льду». На этом и сыграли режиссёры и сценаристы. 

Тарасова в своём интервью также отметила и то, что люди желают эмоций и зрелищных событий. Исходя из этих слов, желаемое проще всего получить в фильме, где показывается также и обыденность фигуристов. А попытки перенять образ Татьяны Анатольевны в кино тренер также не оценила:

«Не думаю, что Аронова создавала свой образ, ориентируясь на меня. Нет ничего общего», — высказалась Тарасова.

Напомним, что первая часть картины вышла ещё в 2017 году. В дилогии сыграли Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, Александр Петров, Мария Аронова, Милош Бишкович и другие.


Ангелина Соколовская

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