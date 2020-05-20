Тарасова про фильм «Лёд»: «Там только глупость, тупость и бездарность»

Обе части фильма не отражают реальную жизнь фигуристов.
Нашумевший фильм «Лёд» и его продолжение был полностью раскритикован известным тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.
Несмотря на то, что фильм полностью окупил себя в прокате и собрал огромные деньги - только в России сумма перевалила за 26 миллионов долларов, критика пришла со стороны тех, кто занимается этим всю жизнь. Татьяна Анатольевна не скупилась на выражения.
По мнению тренера, успех фильма заключается в том, что тема фигурного катания сейчас популярна. Сейчас многие семьи отдают детей в этот спорт. Другие внимательно следят за национальными и международными соревнованиями, а также танцевальными проектами, такими как «Танцы на льду». На этом и сыграли режиссёры и сценаристы.
Тарасова в своём интервью также отметила и то, что люди желают эмоций и зрелищных событий. Исходя из этих слов, желаемое проще всего получить в фильме, где показывается также и обыденность фигуристов. А попытки перенять образ Татьяны Анатольевны в кино тренер также не оценила:
Напомним, что первая часть картины вышла ещё в 2017 году. В дилогии сыграли Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, Александр Петров, Мария Аронова, Милош Бишкович и другие.