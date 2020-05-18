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Marvel не планирует снимать третий фильм до 2025 года, уверен автор фильмов об Уэйде Уилсоне.

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Сценарист «Дэдпула» назвал причины невыхода третьего фильма

Вчера, 20:30

Marvel не планирует снимать третий фильм до 2025 года, уверен автор фильмов об Уэйде Уилсоне.

Сценарист «Дедпула» Роб Лайфелд недавно обрушил критику на боссов Marvel за то, что они не спешат снимать следующий фильм об эксцентричном наёмнике Уэйде Уилсоне. Своё мнение он аргументировал графиком студии, который был составлен на пять лет ещё до приобретения прав на фильм, поэтому «Дедпул» отложили на дальнюю полку.

«Точно я могу утверждать только одно: фильм не вошёл в график готовящихся премьер, поэтому к созданию Дедпула 3 не стоит относиться серьезно… Не знаю, как он может выйти раньше, если расписание на пять лет уже составлено», — комментирует Лайфелд сложившуюся ситуацию.

Сценарист также акцентировал внимание на том, что руководители Marvel намеренно затягивают продолжение франшизы, потому что не демонстрируют свою заинтересованность как это было с перезагрузкой «Блэйда». Ведь при отсутствии даты премьеры и даже съемочной команды, руководство студии всё же пригласило Махершалу Али на Comic Con ради единственного объявления. Что касается «Дэдпула», то Роб Лайфлед считает его ценной франшизой, к которой может пропасть интерес из-за невыхода фильма в ближайшее время.

Стоит отметить, что когда сценарист «Дэдпула» назвал причины невыхода фильма и предложил дать полную свободе действий Райану Рейнольдсу, фанаты фильма заподозрили Лайфелда в зависти из-за того, что он остался непричастным к созданию франшизы.


Шура Альтшуль

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