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Новый KIA Sportage 2022 показали на первых живых фото

Вчера, 09:50

Кроссовер 5 поколения готовится к выходу на рынки России и Украины.

Новый KIA Sportage 2022. Фото: Autoblog.nl

Автомобильные папарацци порадовали первыми живыми фотоснимками революционного KIA Sportage 2022 модельного года. Компактный кроссовер свежей генерации с приставкой Ace уже поступил в продажу в Китае, а вчера на территории Европы была замечена модификация для российского и украинского рынков.

Стоит отметить, что новый «Спортейдж» для РФ отличается от азиатской спецификации прежде всего габаритными размерами. Для рынков Южной Кореи, Китая и США предложены удлинённые варианты, в то время как в Европе будет продаваться укороченная версия кроссовера.

Новый KIA Sportage 2022 имеет длину 4660 мм, ширину 1865 мм и высоту 1660 мм. Расстояние между осями увеличилось до 2755 миллиметров (+85).

Под капотом корейского кроссовера расположатся бензиновые и дизельные силовые агрегаты, пару которым составит как «механика», так и «автомат». Привод — передний или полный. В будущем появится гибридная модификация. Подробная информация о технических характеристиках, дизайне и изменениях в салоне представлена в нашем обзоре KIA Sportage 2022.

Новый KIA Sportage 2022. Фото: Autoblog.nl

Дебют европейского «Спортейдж» 5 поколения состоится в августе 2021 года. Продажи в России стартуют в первой половине 2022-го.


Юлия Романова

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