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Новое поколение KIA Sportage 2022 станет гибридом

Вчера, 10:18

Кроссовер предложат с бензиновой, дизельной, гибридной и плагин-гибридной установками.

Новый KIA Sportage. Фото: KIA 

Свежие подробности о KIA Sportage 2022 модельного года просочились в Сеть благодаря порталу The Korean Car Blog. Зарубежным журналистам удалось выяснить, что среднеразмерный кросс новой генерации станет гибридом, причём экологичные версии отправятся на международный рынок.

«Спортейдж 5» оснастят 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем отдачей 182 лошадиные силы и 265 Нм крутящего момента. Гибридная модификация получит этот же мотор в паре с электрическим агрегатом. Суммарная отдача установки составит 230 «лошадок».

О дизельном и плагин-гибридном вариантах пока подробностей нет, но эксперты предполагают, что их KIA Sportage 2022 позаимствует у родственного Hyundai Tucson последней генерации. Напомним, дизельный «Туссон» выдаёт 186 л. с. и 416 Нм, а мощность гибридного составляет 265 л. с. и 350 Нм.

Что касается остальных изменений в новом «Спортейдже», известно, что он получит два изогнутых 12,3-дюймовых сенсорных дисплея. Первый — приборная панель, второй — экран информационно-развлекательной системы.

Новый KIA Sportage. Фото: KIA 

Цены и полный список спецификаций KIA Sportage 5 будут рассекречены перед стартом продаж. Кроссовер выйдет на корейский рынок к концу 2021 года, в России его стоит ожидать не ранее 2022-го.


Юлия Романова

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