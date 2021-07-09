Появились подробности о спортивных версиях KIA K5 и Rio

Автомобили оснастят новыми турбомоторами.

KIA Optima/K5. Фото: KIA

Корейские автомобили KIA K5 и Rio в ближайшем будущем выйдут в «заряженных» модификациях GT. От обычных моделей их будет отличать мощный турбодвигатель и спортивные настройки.

Под капотом «горячей» модификации KIA K5 расположится бензиновый турбированный двигатель рабочим объёмом 2,0 литра и мощностью 250 лошадиных сил. В качестве трансмиссии с ним будет сочетаться 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.

Помимо нового движка, «заряженная» четырёхдверка K5 с приставкой GT получит перенастроенное рулевое управление, спортивную подвеску и улучшенные тормозные механизмы.

Что касается KIA Rio, этот автомобиль оснастят 1,6-литровым силовым агрегатом. Подробностей о нём нет, но известно, что внешне новинка будет напоминать «заряженный» Ceed GT.

Сегодня KIA K5, также известная как Optima, комплектуется бензиновыми моторами объёмом 2,0 и 2,5 литра отдачей 150 и 194 «лошадки» соответственно. Стандарный Rio предлагается в России с 1,4-литровым 100-сильным и 1,6-литровым 123-сильным движками.

Юлия Романова