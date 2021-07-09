Новая KIA Optima/K5 2020-2021: Фото, цена, комплектации, технические характеристики

От редактора

Новая KIA Optima/K5 2020-2021: Фото, цена, комплектации, технические характеристики

Корейский бизнес-седан сменил поколение, а вместе с ним название, платформу, моторы и дизайн.…

Сюжеты:

Телеведущую Ксению Бородину после развода завалил цветами тайный воздыхатель Ольга Бузова приняла ухаживания пиар-директора Cosmopolitan Конфликт Крапивиной и Киркорова: В сети обсуждают, кто заставил продюсера Лободы покинуть шоубиз «Да мне по…»: Клава Кока отказала плачущим детям в фотографии Решетова покинула квартиру Тимати Сын Маликова Марк от суррогатной мамы: кто родил, фото, возраст Надежда Бабкина и Евгений Гор воссоединились на концерте «Песни России» «У знакомого забрали обувь»: Дина Саева рассказала о поездке в Центральноафриканскую республику Павел Воля и Филипп Киркоров пошло пошутили про Билана и Лазарева Настя Ивлеева съехала от Элджея после слухов о разводе Екатерина Варнава и Александр Молочников заявили, что они просто друзья Юлия Коваль призналась, сколько поменяла мужчин в «Орле и Решке»
Главная страница | АвтоМедиа | Появились подробности о спортивных версиях KIA K5 и Rio

Появились подробности о спортивных версиях KIA K5 и Rio

Пт 9 июля 2021, 15:00:33

Автомобили оснастят новыми турбомоторами.

KIA Optima/K5. Фото: KIA

Корейские автомобили KIA K5 и Rio в ближайшем будущем выйдут в «заряженных» модификациях GT. От обычных моделей их будет отличать мощный турбодвигатель и спортивные настройки.

Под капотом «горячей» модификации KIA K5 расположится бензиновый турбированный двигатель рабочим объёмом 2,0 литра и мощностью 250 лошадиных сил. В качестве трансмиссии с ним будет сочетаться 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.

Помимо нового движка, «заряженная» четырёхдверка K5 с приставкой GT получит перенастроенное рулевое управление, спортивную подвеску и улучшенные тормозные механизмы.

Что касается KIA Rio, этот автомобиль оснастят 1,6-литровым силовым агрегатом. Подробностей о нём нет, но известно, что внешне новинка будет напоминать «заряженный» Ceed GT.

Сегодня KIA K5, также известная как Optima, комплектуется бензиновыми моторами объёмом 2,0 и 2,5 литра отдачей 150 и 194 «лошадки» соответственно. Стандарный Rio предлагается в России с 1,4-литровым 100-сильным и 1,6-литровым 123-сильным движками.


Юлия Романова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Новая KIA Optima/K5 2020-2021: Фото, цена, комплектации, технические характеристики
Новая KIA Optima/K5 2020-2021: Фото, цена, комплектации, технические характеристики

Корейский бизнес-седан сменил поколение, а вместе с ним название, платформу, моторы и дизайн. Роскошный интерьер, современные технологии и умопомрачительная…

Новое поколение KIA Sportage 2022 станет гибридом
Новое поколение KIA Sportage 2022 станет гибридом

Кроссовер предложат с бензиновой, дизельной, гибридной и плагин-гибридной установками.

Новая KIA Optima/K5 2020-2021: Фото, цена, комплектации, технические характеристики
Новая KIA Optima/K5 2020-2021: Фото, цена, комплектации, технические характеристики

Корейский бизнес-седан сменил поколение, а вместе с ним название, платформу, моторы и дизайн. Роскошный интерьер, современные технологии и умопомрачительная…

Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: [email protected]

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости