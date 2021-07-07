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Отполировал «четырку» до нового состояния: О детейлинге LADA 2114 своими руками рассказал владелец

Ср 7 июля 2021, 09:12:05

Такая «химиотерапия» подойдёт не только для освежения внешнего вида авто, но и для подготовки к продаже.

LADA 2114. Фото: ВАЗ

Даже потрёпанный ВАЗ-2114 можно отполировать до нового состояния. Это доказал владелец хэтчбека, поделившийся в Сети советами по детейлингу своими руками. «Четырку» очищали в пять этапов, редакция VladTime рассказывает основные шаги.

Первый шаг — обработка кузова безкислотным очистителем Shine Systems IronOFF. Химический состав имеет очень едкий запах и работать с ним нужно обязательно в перчатках.

С помощью кисточки автомобилист тщательно очистил элементы кузова LADA 2114. Подходит очиститель также для колёсных дисков. После завершения работ машину обязательно нужно помыть.

Детейлинг ВАЗ-2114. Фото: Drive2

Второй этап — обработка терпеновым антибитумом Shine Systems BitumOFF. Данный очиститель помогает обработать кузов в местах, с которыми не справился первый. Таким образом владельцу удалось привести в порядок низ автомобиля.

Третий этап — использование очистителя водного камня WaterSpotOFF. Химическое средство на кислотной основе предназначено для удаления следов от высохших капель и потёков воды на ЛКП и стёклах. После обработки кузова необходимо убрать остатки жидкости с помощью микрофибры.

Четвёртый шаг — покрытие ВАЗ-2114 защитным составом Soft99 Fusso 12 Months. Продукт доступен для всех цветов машин, в данном случае владелец использовал состав для тёмной покраски.

Детейлинг ВАЗ-2114. Фото: Drive2

Пятый и последний этап — обработка матовой полиролью Shine Systems VinylMatt Wood элементов салона. Химическое средство наносится на пластиковые детали с помощью салфетки. Для лучшего эффекта лучше провести очистку несколько раз.


Юлия Романова

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