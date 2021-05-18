Новые Toyota Land Cruiser 300 и Prado 180 могут рассекретить раньше срока

«Крузак» свежего поколения может выйти уже в следующем месяце.

Toyota Land Cruiser 300. Фото: Instagram

Похоже, «Тойота» решила не затягивать с презентацией нового «Ленд Крузер», о котором сейчас говорят на каждом шагу. В Сети появилась информация, намекающая, что долгожданные внедорожники Land Cruiser 300 и Prado 180 могут дебютировать раньше срока.

В распоряжении Instagram-аккаунта Landcruiserupdates появился инсайдерский документ, в котором сообщается, что Toyota запрещает публикацию изображений новой «Трёхсотки» до конца мая 2021 года. Таким образом, напрашивается вывод, что официальная презентация свежей генерации авто может состояться уже через две недели.

По теме: Toyota LC Prado 180 — последние новости: Дата выхода, цена, рама, двигатели Слухов о новом поколении «Прадо» ходит немало: ещё не вышедший автомобиль уже лишили рамы, превратили в кроссовер и оснастили вариатором. Редакция «ВладТайм» изучила японские источники и выяснила,... Отметим, что ранее премьера Toyota Land Cruiser 300 ожидалась в сентябре 2021 года. Land Cruiser Prado 180 пятого поколения должен был выйти примерно через год после «Крузака 300» — то есть в сентябре–ноябре 2022-го.

Свежая информация даёт повод полагать, что презентация совершенно новых рамных внедорожников может состояться намного раньше: «Трёхсотку» мы увидим уже в июле 2021, а «Прадо 180» — летом 2022 года.

Юлия Романова