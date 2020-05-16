Эффектный, но «заносчивый»: Как проявил себя Toyota RAV4 пятого поколения на ранних пробегах

Комфортабельность, привлекательность и надежность стали визитными карточками нового японского кроссовера.

Недавно на российский рынок вышел Toyota RAV4 пятого поколения, который покорил автомобилистов эффектной внешностью, впечатляющим интерьером, вместительным багажником и надежными двигателями. Об этом свидетельствует успех японского кроссовера в продажах, даже несмотря на высокую цену — по данным агентства «Автостат», на долю этой японской модели приходится 3,1% всего авторынка за первый квартал 2020-го года.

Многие автомобилисты положительно оценили новый «Равчик», опробовав такой автомобиль на практике. Как же проявило себя пятое поколение Toyota RAV4 на ранних пробегах?

Автомобилистов подкупил дизайн пятого «Равчика», отличающийся брутальными очертаниями и агрессивными нотками в интерьере, из-за чего складывается ощущение чисто «мужского» автомобиля, но, как показала практика, такая машина пользуется успехом и у женской аудитории. Кроме того, внимание на себя обращают колесные арки, покрытые пластиковыми накладками, придающими сходство японскому кроссоверу с Toyota 4Runner или моделями бренда Jeep. Особо отметили россияне пороги, прикрытые дверями, что позволяет держать их в чистоте.

Отделку салона Toyota RAV4 V наделили дешевыми и простыми материалами, которые не раздражают и не имеют излишеств, что особо ценится автолюбителями. Еще одним плюсом выступает удобный руль, но прострочка обивки грубовата, а обод прогревается только в местах хвата.

В начальных комплектациях «Равчика» тканевым сиденьям не хватает поясничного упора, но по обшивке такие кресла не уступают даже премиальным автомобилям, обитым кожзамом. При этом сиденья получили электрорегулировки и выраженную боковою поддержку. Еще автолюбителей привлек задний ряд сидений, на которых свободно размещаются пассажиры даже с ростом в 190 см, а дефлекторы обдува и USB-разъемы на центральном тоннеле добавляют комфорта пассажирам.

Подвеска на Toyota RAV4 перетерпела улучшения и при езде по российским дорогам показала себя «молодцом» — автомобиль сохранил мягкость и плавность хода, а благодаря высокому клиренсу «Равчик» преодолевает бездорожье без всяких проблем. При езде на японском кроссовере не отключается система стабилизации, которая довольно резко срабатывает: хоть бывалого автолюбителя таким не напугаешь, но новичку придется туго — придется совершать маневры, чтобы избежать «заносчивости».

По теме: Сегодня без бюджетного класса, впредь будут осторожнее: Почему Nissan избавляется от суббренда Datsun? Японцы продолжают делиться деталями своей антикризисной стратегии, так что миру придется попрощаться с брендом Datsun. Кроме всего, автомобилисты отметили, что предпочитают покупать «Равчик» с 2-литровым движком, работающим с вариатором, настройки которого привели россиян в восторг — при разгоне агрегат делает вид, что переключается между семью виртуальными передачами и оправдывает заявленный производителем ресурс. Именно этого и не хватает версии Toyota RAV4 с 2,5-литровым движком и АКПП.

Таким образом, новый Toyota RAV4 проявил себя как слегка «заносчивый», но эффектный, надежный, динамичный и комфортный автомобиль, который стоит своих денег. Даже наличие вариатора не отпугивает покупателей, привыкших к МКПП и АКПП.

Дмитрий Павличко