Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | АвтоМедиа | Эффектный, но «заносчивый»: Как проявил себя Toyota RAV4 пятого поколения на ранних пробегах

Эффектный, но «заносчивый»: Как проявил себя Toyota RAV4 пятого поколения на ранних пробегах

Сегодня, 12:49

Комфортабельность, привлекательность и надежность стали визитными карточками нового японского кроссовера.

Недавно на российский рынок вышел Toyota RAV4 пятого поколения, который покорил автомобилистов эффектной внешностью, впечатляющим интерьером, вместительным багажником и надежными двигателями. Об этом свидетельствует успех японского кроссовера в продажах, даже несмотря на высокую цену — по данным агентства «Автостат», на долю этой японской модели приходится 3,1% всего авторынка за первый квартал 2020-го года.

Многие автомобилисты положительно оценили новый «Равчик», опробовав такой автомобиль на практике. Как же проявило себя пятое поколение Toyota RAV4 на ранних пробегах?

Автомобилистов подкупил дизайн пятого «Равчика», отличающийся брутальными очертаниями и агрессивными нотками в интерьере, из-за чего складывается ощущение чисто «мужского» автомобиля, но, как показала практика, такая машина пользуется успехом и у женской аудитории. Кроме того, внимание на себя обращают колесные арки, покрытые пластиковыми накладками, придающими сходство японскому кроссоверу с Toyota 4Runner или моделями бренда Jeep. Особо отметили россияне пороги, прикрытые дверями, что позволяет держать их в чистоте.

Отделку салона Toyota RAV4 V наделили дешевыми и простыми материалами, которые не раздражают и не имеют излишеств, что особо ценится автолюбителями. Еще одним плюсом выступает удобный руль, но прострочка обивки грубовата, а обод прогревается только в местах хвата.

В начальных комплектациях «Равчика» тканевым сиденьям не хватает поясничного упора, но по обшивке такие кресла не уступают даже премиальным автомобилям, обитым кожзамом. При этом сиденья получили электрорегулировки и выраженную боковою поддержку. Еще автолюбителей привлек задний ряд сидений, на которых свободно размещаются пассажиры даже с ростом в 190 см, а дефлекторы обдува и USB-разъемы на центральном тоннеле добавляют комфорта пассажирам.

Подвеска на Toyota RAV4 перетерпела улучшения и при езде по российским дорогам показала себя «молодцом» — автомобиль сохранил мягкость и плавность хода, а благодаря высокому клиренсу «Равчик» преодолевает бездорожье без всяких проблем. При езде на японском кроссовере не отключается система стабилизации, которая довольно резко срабатывает: хоть бывалого автолюбителя таким не напугаешь, но новичку придется туго — придется совершать маневры, чтобы избежать «заносчивости».

Кроме всего, автомобилисты отметили, что предпочитают покупать «Равчик» с 2-литровым движком, работающим с вариатором, настройки которого привели россиян в восторг — при разгоне агрегат делает вид, что переключается между семью виртуальными передачами и оправдывает заявленный производителем ресурс. Именно этого и не хватает версии Toyota RAV4 с 2,5-литровым движком и АКПП.

Таким образом, новый Toyota RAV4 проявил себя как слегка «заносчивый», но эффектный, надежный, динамичный и комфортный автомобиль, который стоит своих денег. Даже наличие вариатора не отпугивает покупателей, привыкших к МКПП и АКПП.


Дмитрий Павличко

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Сегодня без бюджетного класса, впредь будут осторожнее: Почему Nissan избавляется от суббренда Datsun?
Сегодня без бюджетного класса, впредь будут осторожнее: Почему Nissan избавляется от суббренда Datsun?

Японцы продолжают делиться деталями своей антикризисной стратегии, так что миру придется попрощаться с брендом Datsun.

Такой «Равчик» и правда красавчик! Показан Toyota RAV4 в стиле «Ламбо»
Такой «Равчик» и правда красавчик! Показан Toyota RAV4 в стиле «Ламбо»

«Тойота» уже не та: У RAV4 все так плохо, раз проигрывает Skoda Kodiaq и «б/у-шкам»?
«Тойота» уже не та: У RAV4 все так плохо, раз проигрывает Skoda Kodiaq и «б/у-шкам»?

Не вышло из нового «Равчика» ни «спорта», ни «покорителя болот», ни достойного «семьянина».

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости