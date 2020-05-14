Сегодня без бюджетного класса, впредь будут осторожнее: Почему Nissan избавляется от суббренда Datsun?

Японцы продолжают делиться деталями своей антикризисной стратегии, так что миру придется попрощаться с брендом Datsun.

В последние годы японская компания Nissan столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, так что теперь, после ухода бывшего руководителя Карлоса Гона, бренд круто меняет свои цели на ближайшие несколько лет.

Антикризисная компания предполагает сокращение расходов на сумму 2,8 миллиардов долларов, поэтому, ради благополучия основного бренда, «в топку» отправят доступный бренд Datsun. От суббренда решили избавиться, поскольку Nissan испытывал сложности с реализацией моделей Datsun по всему миру.

Автомобили марки Datsun появились на глобальном рынке в 2012 году. В России, Украине и Беларуси бренд представлен моделями mi-Do и on-Do, собранными на базе автомобилей LADA, которая также является частью альянса Renault-Nissan. В таких странах, как Индонезия, ЮАР и Индия, машины созданы на японских платформах.

Помимо закрытия бренда Datsun, Nissan планирует через три года свернуть продажи в Европе, дабы сфокусироваться на более важных рынках, таких как США, Китай и Япония. До тех пор, пока это не случится, в России будут продаваться модели Nissan Qashqai и Nissan Juke. Представители автопроизводителя заявляют, что это, в отличие от ликвидации суббренда, не является мерой экономии.

Пока что Nissan притормозит с релизами новых автомобилей, а вместо этого будет работать на перспективу, разрабатывая вместе с коллегами из альянса новые гибридные и электрические силовые установки.

Юрий Горбачев