Нурмагомедов допустил реванш с Макгрегором за 100 млн долларов

Хабиб Нурмагомедов заявил об уходе из спорта 24 октября 2020 года. Это произошло после того, как 32-летний россиянин одержал победу над американцем Джастином Гэтжи. Турнир проходил в Абу-Даби и завершился триумфом Хабиба: 29-я в 29 боях победа в смешанных единоборствах стала историей. Обращенная к зрителям речь после победы тоже стала событием года. По смыслу, заложенному в ней, она никак не походила просто на выступление победителя.

Покинуть спорт Хабиб Нурмагомедов решил летом после смерти отца и тренера Абдулмана Нурмагомедова, скончавшегося от коронавируса. Он искренне сожалел о тяжелой утрате, а мама просила отказаться от продолжения карьеры, протестуя против того, чтобы он участвовал в боях без отца. Упорные переговоры с матерью завершились вердиктом – пусть бой с Гейджи станет последним, о чем и было объявлено. Завершение карьеры позволило бы ему проводить больше времени с семьей.

И вот намечена встреча с президентом UFC Уайтом. Предположение о том, что на встрече Уайт станет говорить о большой, в 100 млн, сумме долларов и реванше с Макгрегором, ставит перед Нурмагомедовым образную дилемму: быть или не быть? Такие деньги на дороге не валяются. И возможно, произойдет так, что всем известную поговорку «Уходя — уходи!» с воплощением в жизнь придется на время отложить.

Будет ли это так или иначе — мир узнает после запланированной встречи, которую известный спортсмен и президент UFC проведут, предположительно, в Абу-Даби.

Наталья Сергеенко