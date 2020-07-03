Скончался отец и тренер Хабиба Нурмагомедова

Абдулманап умер в возрасте 57 лет.

Умер Абдулманап Нурмагомедов. Фото: Instagram @khabib_nurmagomedov

Отец и тренер известного бойца Хабиба Нурмагомедова скончался 3 июля. 14 мая Абдулманап лег в больницу с двусторонней пневмонией. Состояние мужчины только ухудшалось, после чего он перенес операцию на сердце. Но и это не помогло тренеру — он впал в кому. Через некоторое время сообщалось, что Абдулманап пришел в себя, но не мог разговаривать. Окончательная причина смерти мужчины неизвестна. Об этом сообщил Telegram-канал Sports.ru

В своем Telegram-канале политический деятель Рамзан Кадыров высказал свои соболезнования семье Абдулманапа от всех чеченцев. Мужчина подчеркнул, что тренер оставил после себя лишь доброе имя и воспитал своих подопечных как следует. Абдулманап взрастил чемпиона мира по спортивному самбо Нурмагомеда Нурмагомедова. В прошлом году Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России За всю свою карьеру Нурмагомедов взрастил 18 чемпионов мира. Стоит отметить, что Хабиб пока не стал высказываться по поводу смерти отца.

Кристина Матвеева