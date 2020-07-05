Шесть пилотов «Формулы-1» не стали преклонять колено в знак борьбы с расизмом

Даниил Квят, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Кими Райккёнин и Антонио Джовинацци остались на ногах.

Фото: Святослав Суздальский, Vladtime

Движение BLM, выступающее против расизма, избрало своим «жестом» преклонение колена. Это действие обязательно выполняется перед каждым массовым мероприятием, чтобы подчеркнуть «трендовость» организации и солидарность протестам. Не обошло стороной и «Формулу-1» — перед началом Гран-при Австралии все гонщики должны стать на колено.

Незадолго до старта целых шесть пилотов «Формулы-1» не стали преклонять колено. Макс Ферстаппен заявил, что «с уважением относится к решению и выбору каждого гонщика». При этом пилот отметил, что «каждый волен самостоятельно выбирать способ выражения своей позиции». Заявление гонщик сделал в Twitter. Впрочем, в качестве выражения своей позиции все пилоты, не преклонившие колено, надели футболки с надписью «Прекратите расизм».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже выразил сомнения относительно преклонения колена: «Я не верю в жесты. Я верю в суть». Также политик добавил, что принуждение людей к каким-то действиям никогда не закончится хорошо.

Святослав Суздальский