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Художественные гимнастки пришли на тренировку по фигурному катанию с ответным визитом.

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Подопечные Винер-Усмановой устроили фотосессию с фигуристками Тутберидзе

Сегодня, 14:37

Художественные гимнастки пришли на тренировку по фигурному катанию с ответным визитом.

спорт
Фото: Instagram @alena_costornaya, @anna_popova030207, @_nikeeva_05

Российские звёзды художественной гимнастики устроили совместную фотосессию с не менее титулованными фигуристками. Подопечные Ирины Винер-Усмановой посетили тренировку команды Этери Тутберидзе. Впечатлениями от похода поделилась одна из сестёр Авериных — Дина.

По словам девушки, «художницы» почти час наблюдали за действиями фигуристок на льду. Всем очень понравилось. За тренировкой команды Тутберидзе с трибуны следили сёстры Арина и Дина Аверины, Дарья Трубникова, Анастасия Гузенкова, Анна Попова и Соня Никеева. Это был ответный визит подопечных Винер-Усмановой. Ранее фигуристки приходили на тренировку к представительницам художественной гимнастики. Они занимаются на одной спортивной базе.

Судя по комментариям в Instagram, всем девушкам понравился опыт ходить друг к другу в гости. Анна Щербакова написала, что была очень рада встрече. Такими же словами подписала совместную фотографию Анна Попова. Сёстры Аверины и Дарья Трубникова ответили взаимностью. Такие традиции помогают сплотиться спортсменкам, ощутить себя частью одной большой команды.


Антон Жилин

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