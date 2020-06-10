Гвоздик завершил профессиональную карьеру боксёра

Последним поединком украинца стал бой с россиянином Артуром Бетербиевым.

Украинский боксёр Александр Гвоздик завершил свою профессиональную карьеру в роли боксёра. Это решение он принял после 17 поединка, ставшего его первым поражением. Ранее он одержал 16 побед и проиграл только на 17 раз — россиянину Артуру Бетербиеву. И после боя Гвоздик решил завершить свой путь на ринге.

Менеджер боксёра рассказал, что его подопечный решил сосредоточиться на бизнесе, а так как Гвоздик, по словам менеджера, понимает, что нельзя на 100% выкладываться и там, и там, то спортсмен решил завершить карьеру. К тому же, достижения вполне позволяют: бронзовая медаль на Олимпиаде в Лондоне, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC и возраст в 33 года.

Святослав Суздальский