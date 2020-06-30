Гончаренко о настроении в ЦСКА перед дерби: Много эмоций, много улыбок

Большинство экспертов склоняется к минимальной победе «Спартака».

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30 июня в 20:30 МСК состоится классическое московское футбольное дерби ЦСКА — «Спартак». Тренер «армейцев» Виктор Гончаренко рассказал о настроении в клубе перед важным поединком. Его оппонент Доминико Тедеско комментариев ещё не давал.

ЦСКА всегда по-особенному готовится к «красно-белым». По словам Гончаренко, в команде отличная атмосфера.

«У нас много эмоций, много улыбок. Всё покажет игра», — сказал тренер.

Сам он вернулся к работе с клубом только неделю назад. После разгрома от «Зенита» он неважно себя почувствовал. Некоторое время его обязанности были возложены на Овчинникова. СМИ следили за «чехардой» с контрактом главного тренера. Он сначала подал в отставку, а потом его уговорили остаться.

Перечисленные эпизоды негативно скажутся на сегодняшнем поединке со «Спартаком». К такому выводу пришли многие футбольные эксперты. Экс-игрок «гладиаторов» Егор Титов не давал прогноз на счёт в игре, но он обратил внимание на кризис в стане ЦСКА. По мнению бывшего футболиста Александра Бубнова, дерби закончится со счётом 2:1 в пользу «Спартака». Такой же результат кажется наиболее вероятным испанскому тренеру Раулю Рианчо.

Антон Жилин