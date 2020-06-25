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Фанаты Загитовой обвиняют ISU в продажности из-за решения по премии Skating Awards

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Фанаты Загитовой обвиняют ISU в продажности из-за решения по премии Skating Awards

Болельщики возмущены тем, что фигуристка не выиграла ни одной номинации.

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Фанаты Загитовой обвиняют ISU в продажности из-за решения по премии Skating Awards

Сегодня, 14:04

Болельщики возмущены тем, что фигуристка не выиграла ни одной номинации.

фигурное катание
Фото: Instagram @azagitova

Международная федерация конькобежцев учредила собственную ежегодную премию Skating Awards. Церемония вручения состоится только 11 июля, а вокруг события уже разгорелся скандал. Фанаты Алины Загитовой обвиняют ISU в продажности, потому что фигуристка не победила ни в одной из номинаций.

Всё началось со спортивного агента Ари Закаряна, который является соучредителем Skating Awards. В беседе с подписчиками в Instagram он сообщил, что Алине Загитовой не вручат премию. Спортсменка была представлена в 3 номинациях, но решением комиссии проиграла. Из-за этого поклонники фигурного катания начали возмущаться. Они атаковали страницу ISU в Instagram.

Решения комиссии по премии фанатам показались признаками продажности и не компетентности. В Сети запустили тег «#WeVotedForAlinaZagitova» (Мы проголосовали за Алину Загитову). Пользователи пишут: «продажность ISU не знает границ», «многие фанаты в США будут бойкотировать Skating Awards», «коррумпированный ISU». Количество негативных комментариев постоянно растёт. Есть и те, кто считает, что Алина Загитова не заслуживает премии.

Возмущения поклонников Загитовой в Instagram ISU

Skating Awards проведут впервые 11 июля. Из-за ситуации в мире церемония состоится в режиме онлайн. Фигуристы со всего мира принимали участие в конкурсе в разных номинациях. Зрители отбирали кандидатов, а решение о победителях «легло на плечи» специальной комиссии.


Антон Жилин

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