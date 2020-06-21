Александр Волков намекнул на вину менеджмента в проигрыше Блейдсу

Намёк на это прозвучал в Instagram бойца.

«В тех условиях подготовки, которые у меня были, я сделал всё, что мог», - сказал боец в stories.

Александр Волков проиграл Кёртису Блейдсу. Российский тяжеловес и его тренер уже озвучили возможные причины поражения, но чтобы понять их правильно, стоит прочитать между строк. Например, в Instagram Волков намекнул, что виной всему были тяжёлые условия тренировок.

Менеджеры Александра действительно сделали всё, чтобы дать максимальное преимущество Блейдсу. Его проигрыш предсказал канал «Матч!» ещё неделю назад в своей статье «Ген неосторожности. Чем Александр Волков отличается от Хабиба Нурмагомедова». Аналитики канала подметили, что в отличие от другого титулованного российского бойца, менеджмент Волкова принимал все, даже самые невыгодные для себя условия:

1. Волков соглашается на одного из самых неудобных для ударника соперников. Блейдс — один из лучших борцов в тяжёлом весе.

2. Всего через пару дней после анонса боя все залы Москвы закрылись на карантин. Волков вынужден тренироваться дома, без спаррингов.

3. Из-за пандемии и связанных с ней сложностей перемещения через границу, Александр добирался до США почти двое суток и прилетел всего за 10 дней до боя.

4. Бой Волкова прошёл в клетке меньшего размера (7,5 метров вместо 9), крайне удобной для борца Блейдса.

Помимо спортивных аналитиков, на победу Блейдса ставили и другие знаменитые спортсмены, вроде Стивена Томпсона, Фрэнсиса Нганну и Эрика Андерсона.

Владимир Сотников