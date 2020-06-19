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Защитник Наир Тикнизян доиграет сезон в ЦСКА

Вчера, 15:42

«Армейцы» внесли молодого игрока в заявку.

21-летний крайний защитник Наир Тикнизян вернулся в столичный ЦСКА после аренды в Курск. У «армейских» болельщиков есть шанс увидеть футболиста в действии. Клуб дозаявил игрока на конец сезона РПЛ. Об этом говорится на официальном портале команды.

Наир Тикнизян доиграет сезон в ЦСКА. Дальнейшая его судьба остаётся под вопросом. По словам агента игрока Александра Клюева, столичный клуб заинтересован сохранить футболиста в собственной системе. При этом на Наира поступают предложения со стороны. Какие именно команды интересуются Тикнизяном, агент не сказал.

Оценить мастерство защитника во взрослом футболе трудно. В футболке ЦСКА он отыграл три кубковых поединка и один матч в чемпионате. В августе 2019 года Тикнизяна выпустили на последних минутах матча РПЛ ЦСКА — «Ахмат». С начала нынешнего года футболист был арендован курским «Авангардом». В новой команде он выходил на поле два раза. Зато в юношеском футболе Наир Тикнизян выступал активно. В составе ЦСКА участвовал в Юношеской лиге УЕФА и выступал за юниорскую сборную России.


Антон Жилин

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