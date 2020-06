Тимо Вернер обратился к фанатам «Челси»

«Очень жду дебюта за фантастический клуб», — сказал нападающий.

Лондонский «Челси» и «РБ Лейпциг» пришли к соглашению по трансферу форварда Тимо Вернера. Футболист доиграет сезон в Бундеслиге до конца, а потом переедет в Англию. Тимо Вернер уже обратился к фанатам «синих». Нападающий «РБ Лейпциг» рассказал, что с нетерпением ждёт своего выхода в составе английской команды.

«Я невероятно счастлив присоединится к Синим в следующем сезоне. Я думаю, что это правильный шаг. Очень жду первой игры за такой фантастический клуб с историей», — обратился Тимо Вернер к фанатам «Челси» в Twitter.

В конце обращения он добавил: «До скорой встречи, фанаты Челси».

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! ???? pic.twitter.com/WLcagJCHWt