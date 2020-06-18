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Тимо Вернер обратился к фанатам «Челси»

Чт 18 июня 2020, 13:18:31

«Очень жду дебюта за фантастический клуб», — сказал нападающий.

Лондонский «Челси» и «РБ Лейпциг» пришли к соглашению по трансферу форварда Тимо Вернера. Футболист доиграет сезон в Бундеслиге до конца, а потом переедет в Англию. Тимо Вернер уже обратился к фанатам «синих». Нападающий «РБ Лейпциг» рассказал, что с нетерпением ждёт своего выхода в составе английской команды.

«Я невероятно счастлив присоединится к Синим в следующем сезоне. Я думаю, что это правильный шаг. Очень жду первой игры за такой фантастический клуб с историей», — обратился Тимо Вернер к фанатам «Челси» в Twitter.

В конце обращения он добавил: «До скорой встречи, фанаты Челси».


Как сообщает официальный сайт лондонской команды, за форварда будет уплачено 47,5 млн фунтов. Зарабатывать в «Челси» Тимо Вернер будет около 212 тысяч долларов еженедельно. За 24-летним немецким игроком активно «охотился» другой английский клуб — «Ливерпуль». Однако владельцев «красных» не устроила цена.

Тимо Вернер запомнился российским болельщикам ещё в 2017 году. Тогда, в составе сборной Германии он участвовал в Кубке Конфедераций, который проходил в России. Немцы выиграли турнир, а Вернеру вручили «золотую бутсу», как лучшему бомбардиру соревнования.


Антон Жилин

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