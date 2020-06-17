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Дьяков заявил, что готов прожить на 300 тысяч в месяц

Сегодня, 14:16

Футболист говорит, что ранее привык к миллионам.

Защитник Виталий Дьяков заявил, что готов прожить на 300 тысяч в месяц. Это связано с многократным понижением зарплаты в связи с пандемией. По словам футболиста, он привык жить на 7 млн рублей, но готов и на 300 тысяч.

«Но если ты не дурачок, то не все бабки просадил», — утверждает футболист.

И, судя по всему, себя Дьяков дурачком не считает, значит, деньги давно отправил в рост и получает с них дивиденды.

Несмотря на то, что в июне Дьяков покинул «Спартак-2», он по-прежнему готов поиграть.

«Мне всего 31 год, Мальдини до 39 играл. Думаю, мне в РПЛ ещё не поздно вернуться».

Тут уж точно можно совершить вывод, что он действительно удачно вложил финансы, поэтому может себе позволить «мячик погонять» в своё удовольствие. Особенно, если за это будут платить те же 7 млн рублей.


Святослав Суздальский

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