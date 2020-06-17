Коллеги Плющенко не удивлены его назначением тренером сборной России

По их словам, это просто технический процесс.

«Что за бред. Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко», - возмутилась Тутберидзе звонку журналистов из-за столь незначительного повода.

Два дня назад Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию, это стало ясно из документа, опубликованного на сайте Министерства спорта.СМИ тут же подхватили этот инфоповод, и узнали мнение самых именитых коллег тренера. Примечательно, но никто из них не был удивлён назначению Евгения.

Ясность внёс глава федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. По его словам, тренер автоматически входит в состав национальной команды, если среди его подопечных числится член сборной.

То есть Плющенко вошёл в немалое число тренеров сборной ещё в начале мая, когда к нему перешла Александра Трусова. Знаменитая фигуристка ушла от прошлой наставницы Этери Тутберидзе из-за недовольства своим положением в группе.

Примечательно, что и сам Евгений не посчитал своё назначение чем-то выдающимся и отметил, что главное для него «сделать результат, полностью восстановить Сашу [Трусову], выучить ее новым прыжкам».

Владимир Сотников