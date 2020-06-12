«Мир и взаимопонимание»: Фигуристка Медведева опубликовала поздравление в Днём России

Сообщение появилось в соцсетях чемпионки.

30 лет назад была провозглашена независимость России. Всё больше известных граждан присоединяются к поздравлениям. Так, «Мир и взаимопонимание» пожелала фигуристка Медведева. Чемпионка опубликовала поздравление с Днём России в своём Instagram.

В своём поздравлении спортсменка подчеркнула важность мира, который начинается с элементарного взаимопонимания между гражданами. Соответствующее сообщение Медведева оставила под своей фотографией с государственным флагом.

Евгения Медведева многократно отстаивала честь России на международных соревнованиях. 20-летняя спортсменка уже обладает двумя призами Олимпийских игр, и является двукратным обладателем титула чемпионки России и Европы.

Напомним, День России (до 2002 года — «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации») ежегодно отмечается с 1992 года. В этот день 29 лет назад в ходе первого съезда народных депутатов РСФСР была принята Декларация о независимости. В 1998 году запланировали переименование, и лишь спустя четыре года он приобрёл современное название.

Дмитрий Кошевой