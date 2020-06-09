Светлана Кузнецова заявила о деградации людей, уехавших из России

Ей не нравится, когда говорят: «Вот там хорошо, а у нас…».

Российская теннисистка в прямом эфире в Instagram говорит о том, что ей не нравится, когда люди рвутся за границу и считают, что там лучше, чем дома.

Ей не нравится, когда начинают рассказывать: «Там так хорошо, а у нас…». По мнению Светланы, это неправда и там хуже. Она заявила о деградации людей, уехавших из России в поисках лучшей жизни. Многие из бывших россиян, проживающих в Америке, не знают английского языка. По мнению спортсменки, они останавливаются в развитии и происходит какая-то деградация.

Напомним, что Светлана дважды выигрывала турнир Большого шлема, победила в 34 турнирах WTA, а также была второй ракеткой мира в одиночном разряде.

Во время самоизоляции Светлана с партнерами запустила онлайн-платформу психологической помощи всем нуждающимся в период стресса. По словам теннисистки, этот проект был создан для людей, чтобы их выслушали и в трудную минуту было куда обратиться.