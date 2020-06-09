Президент «Лиона» за досрочное завершение Лиги 1 грозит судом правительству Франции

От редактора

Президент «Лиона» за досрочное завершение Лиги 1 грозит судом правительству Франции

В дополнение к «Лиону» ряд клубов согласны поддержать иск на 800 млн евро.

Forbes признал Криштиану Роналду миллиардером

Мнение

Forbes признал Криштиану Роналду миллиардером

Португальский форвард стал первым в истории футболистом-миллиардером.

Косторная и Щербакова прогрессируют на льду после паузы

Мнение

Косторная и Щербакова прогрессируют на льду после паузы

Команда Тутберидзе показала видео с прокатами фигуристок.

Сюжеты:

Натуральные ткани загрязняют природу сильнее синтетических Ученые выяснили, почему недоступные партнеры кажутся привлекательнее Использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее Ученые упростили метод создания голограмм Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками Эксперт раскритиковал обвинения Билла Гейтса в «чипировании» Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии Средиземноморскую диету рекомендуют для защиты и лечения от депрессии Перерастающие в революцию беспорядки в США развалят страну на автономные штаты Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех Китайский закон о национальной безопасности провоцирует холодную войну между Гонконгом и США Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план»
Главная страница | Спорт | Светлана Кузнецова заявила о деградации людей, уехавших из России

Светлана Кузнецова заявила о деградации людей, уехавших из России

Вчера, 19:29

Ей не нравится, когда говорят: «Вот там хорошо, а у нас…».

Российская теннисистка в прямом эфире в Instagram

 говорит о том, что ей не нравится, когда люди рвутся за границу и считают, что там лучше, чем дома.

Ей не нравится, когда начинают рассказывать: «Там так хорошо, а у нас…». По мнению Светланы, это неправда и там хуже. Она заявила о деградации людей, уехавших из России в поисках лучшей жизни. Многие из бывших россиян, проживающих в Америке, не знают английского языка. По мнению спортсменки, они останавливаются в развитии и происходит какая-то деградация.

Напомним, что Светлана дважды выигрывала турнир Большого шлема, победила в 34 турнирах WTA, а также была второй ракеткой мира в одиночном разряде.

Во время самоизоляции Светлана с партнерами запустила онлайн-платформу психологической помощи всем нуждающимся в период стресса. По словам теннисистки, этот проект был создан для людей, чтобы их выслушали и в трудную минуту было куда обратиться.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Жена Малинина рассказала, как важно правильно выбирать мужчину
Жена Малинина рассказала, как важно правильно выбирать мужчину

Эмма Малинина открыла секрет своего брака в прямом эфире Instagram.

Международные институты используют «ручные» СМИ для пропаганды однополой любви в России
Международные институты используют «ручные» СМИ для пропаганды однополой любви в России

 В последние дни внимание пользователей Сети интернет было сосредоточено вокруг скетч-ролика Федерального агентства новостей, рассказывающего о поправках в…

Валерия ответила на хамство подписчицы в прямом эфире Instagram
Валерия ответила на хамство подписчицы в прямом эфире Instagram

Певица слегка подшутила над язвительностью женщины.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости