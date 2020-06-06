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Косторная и Щербакова прогрессируют на льду после паузы

Сегодня, 10:42

Команда Тутберидзе показала видео с прокатами фигуристок.

Группа Этери Тутберидзе показала, как фигуристки Алёна Косторная и Анна Щербакова прогрессируют на льду. В Instagram команды появились два видео с прокатами спортсменок на сборах в Новогорске.


Косторная и Щербакова вернулись к тренировкам после вынужденной двухмесячной паузы. Обе фигуристки находятся на закрытой подмосковной базе, которую не покидают из-за карантина. Длительный перерыв негативно сказался на спортсменках. На видео видно, как Алёна Косторная неуверенно выходит на лёд, а Анна Щербакова жалуется на неустойчивость.


Однако фигуристки Тутберидзе быстро прогрессируют, несмотря на отсутствие Этери. Главный тренер до середины июня пробудет на карантине после возвращения из США. Спустя неделю после возобновления тренировок, Щербакова и Косторная начали отрабатывать сложные элементы. Алёна работает над тройным флипом, а Анна исполняет серию тройных прыжков.

В фигурном катании сезон стартует осенью, поэтому у спортсменов на подготовку есть три летних месяца. Болельщики тепло встретили видео с фигуристками в Instagram. Они выразили поддержку девушкам и пожелали скорее прийти в форму к мировому первенству. Чемпионат мира по фигурному катанию в марте этого года не состоялся, поэтому его планируют провести осенью.


Антон Жилин

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