Forbes признал Криштиану Роналду миллиардером

Португальский форвард стал первым в истории футболистом-миллиардером.

Согласно Forbes, Криштиану Роналду за 2019 год заработал 105 миллионов долларов и таким образом преодолел отметку своего капитала в миллиард. Forbes признал Роналду миллиардером с учётом заработанных денег в течение всей карьеры, а также спонсорские взносы и прочие инвестирования. И это имеет под собой реальные основания. Например, за одну лишь публикацию в Instagram футболист может заработать около 527 тысяч евро от спонсоров. Так, в период глобального локдауна из-за пандемии он заработал около 2,1 миллиона евро на одних лишь публикациях в Instagram.

Кстати, португалец Роналду отметился не только как богатейший футболист в истории. По мнению BBC Sport, именно он — лучший европейский форвард за последние 20 лет. Однако это не единственный спортсмен, признанный миллиардером. Вместе с Роналду в список Forbes попали боксёр Флойд Мейвезер и гольфист Тайгер Вудс.

Милорад Васич