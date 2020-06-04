Президент «Лиона» за досрочное завершение Лиги 1 грозит судом правительству Франции

В дополнение к «Лиону» ряд клубов согласны поддержать иск на 800 млн евро.

Из-за коронавируса правительству Франции пришлось досрочно завершить Лигу 1.

И вот президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс грозит судом: «Именно государство распорядилось прекратить деятельность, поэтому они несут ответственность за это».

Посему Оляс решил, что собирается потребовать возмещения убытков в размере 800 млн евро.

Глава «Лиона» был так возмущён, что раньше даже обвинял «Сент-Этьен», «Ренн» и «Лорьян» в том, что эти клубы предложили и проспонсировали отмену Лиги 1. В том числе, ради того, чтобы чемпионом признали «Пари Сен-Жермен», а «Лион» не смог попасть даже в Еврокубки.

Ранее правительство Франции согласилось на досрочное завершение футбольных соревнований из-за угрозы распространения коронавируса.

Святослав Суздальский