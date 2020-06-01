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Уход Джонса из UFC открыл перед Рейесом перспективу стать чемпионом

Сегодня, 15:07

После отказа Джона от титула Доминик оказался ближе всех к вакантному поясу.

Чемпион UFC в полутяжелом весе в комментариях к своей публикации в Twitter подтвердил, что действительно отказывается от титула. Неожиданный уход Джонса открыл перед Рейесом, занимающего вторую строчку рейтинга, перспективу стать чемпионом. Более того, о том, чтобы Доминик вышел на титульный бой, попросил сам Джон.

«Организуйте бой за титул в полутяжелом весе между Домиником Рейесом и Яном Балаховичем», — написал Джонс в своем обращении к руководству промоушена.

Реакции от главы UFC, Даны Уайта, на это чемпионское послание пока не последовало. А сам главный претендент на освободившийся титул отреагировал весьма сдержано. Рейес выразил сожаление по поводу ухода Джонса, при этом заявив, что шоу должно продолжаться.

К «потрясениям» в полутяжелом дивизионе привел конфликт между чемпионом и главой промоушена. Джонс занимал первую строчку рейтинга не только в своей весовой категории, но и в общем ТОПе UFC. Хабиб Нурмагомедов в этом списке был вторым. Но гонорары Джон получал в десятки раз меньше чем россиянин, или ирландец Конор Макгрегор.

Джонс попросил Дану Уайта пересмотреть подход к оплате его выступлений, на что получил категорический отказ. Глава UFC назвал «абсурдными» финансовые требования чемпиона. После чего тот решил покинуть бойцовскую организацию.


Владимир Лазневой

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