Об уходе из команды спортивный директор объявил в своём Instagram.

Бывший вратарь петербургской команды Вячеслав Малафеев прощается с «Зенитом». В своём Instagram-аккаунте футболист выразил благодарность болельщикам и коллегам, сравнив свою карьеру в «Зените» с семейной жизнью.

Не говоря о дальнейших планах, Малафеев намекнул об их наличии, отметив, что «пора получать новые знания и опыт». Позже своём комментарии для «Пятого канала» экс-голкипер сказал, что уход стал не только его желанием, но и следствием видения руководства клуба.

Также Малафеев рассказал, что сконцентрируется на ведении бизнеса. Напомним, спортсмен занимается недвижимостью, и является владельцем горнолыжного курорта «Любогорье».

Вячеслав Малафеев пришёл в «Зенит» в 1999 год. До ухода в 2016 году, команда при участии своего голкипера четыре раза становилась чемпионом России, обладателем Кубка, и Суперкубка УЕФА. После завершения карьеры футболиста, в 2017 году руководство «Зенита» предложило бывшему игроку пост заместителя спортивного директора по общим вопросом. В этой должности Малафеев покинул команду.

Дмитрий Кошевой