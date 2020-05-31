Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов уехал из Казани

Футболист отправился на выходной в Москву.
Дмитрий Тарасов на своём автомобиле уехал из Казани в Москву. Об этом полузащитник «Рубина» рассказал в своём Instagram в сторис. Дорога от Казани до Москвы займёт примерно 10 — 11 часов.
Бывший супруг Ольги Бузовой женат на модели Анастасии Костенко. 5 февраля у пары родилась вторая дочь. К «Рубину» полузащитник присоединился зимой 2020 года, после продолжительной карьеры в столичном «Локомотиве».
Дмитрий Тарасов с женой и дочерьми
Футболист отреагировал на решение Роспотребнадзора разрешить присутствие болельщиков на трибунах, после возобновления чемпионата страны 21 июня.
Игрок считает, что если болельщиков рассадить равномерно по стадиону, эффект будет заметен.