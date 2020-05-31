Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов уехал из Казани

Футболист отправился на выходной в Москву.

Дмитрий Тарасов на своём автомобиле уехал из Казани в Москву. Об этом полузащитник «Рубина» рассказал в своём Instagram в сторис. Дорога от Казани до Москвы займёт примерно 10 — 11 часов.

«Отработал свой цикл. Один день выходной. Поехал на своей машине домой, к девочкам. Соскучился», — написал Дмитрий Тарасов в Instagram.

Бывший супруг Ольги Бузовой женат на модели Анастасии Костенко. 5 февраля у пары родилась вторая дочь. К «Рубину» полузащитник присоединился зимой 2020 года, после продолжительной карьеры в столичном «Локомотиве».

Дмитрий Тарасов с женой и дочерьми

Футболист отреагировал на решение Роспотребнадзора разрешить присутствие болельщиков на трибунах, после возобновления чемпионата страны 21 июня.

«То, что на первые матчи чемпионата будут пускать болельщиков — настоящий праздник для футбола. Пусть всего 10%, но это уже маленькая победа над вирусом. Для домашнего стадиона казанской команды — это 4,5 тысячи человек», — написал Тарасов в соцсетях.

Игрок считает, что если болельщиков рассадить равномерно по стадиону, эффект будет заметен.

Антон Жилин