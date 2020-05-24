Футболист «Спартака» Бакаев о заражении коронавирусом: «Болезнь протекает бессимптомно»

Спортсмен в Instagram рассказал о своём самочувствии.

Хавбек московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев подтвердил информацию о том, что тест на коронавирус показал наличие инфекции. Об этом спортсмен написал в соцсетях, успокоив поклонников, что чувствует себя хорошо.

«Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку», — футболист «Спартака» о заражении коронавирусом написал в Instagram.

Также Зелимхан Бакаев призвал остальных по возможности быть дома, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности. Тогда, по словам футболиста, скоро каждый вернётся к привычной жизни. Также полузащитник поздравил мусульман с окончанием Рамадана.

Ранее на официально сайте столичного футбольного клуба «Спартак» сообщили, что 21 мая команда прошла обязательный тест на наличие инфекции Сovid-19. У двух игроков выявлены отклонения от нормы. У полузащитника Романа Зобнина найдены антитела, что говорит об уже перенесённой болезни. Дополнительные анализы показали, что он уже здоров. Что касается Зелимхана Бакаева, то болезнь в острой фазе, поэтому он помещён на домашний карантин. Футболисту назначено дельнейшее обследование и он под наблюдением врачей.

Ирен Громова