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Главная страница | Спорт | Вратарь «Динамо» Антон Шунин показал новорождённую дочь на фото

Вратарь «Динамо» Антон Шунин показал новорождённую дочь на фото

Сегодня, 16:28
«Мои девочки чувствуют себя хорошо», — написал в Instagram трогательный пост счастливый папа.

 
Футболист Антон Шунин в соцсети поделился долгожданной новостью о том, что у них с женой экс-моделью Victoria’s Secret Екатериной Григорьевой 22 мая родилась дочь. Имя новоиспеченные родители пока не раскрывают, но гордый отец уже успел показать первые фото малышки.

В Instagram вратарь «Динамо» Антон Шунин показал новорождённую дочь на фото. Он опубликовал три черно-белых фото, которые подтверждают появление девочки на свет. На двух фотографиях изображены маленькие ножки новорождённой, а на первом изображении футболист московского клуба держит на руках, укутанную в пелёнку, дочку. Под фото Шунин написал, что они стали родителями и поблагодарил возлюбленную за это событие.

Молодая мама топ-модель Екатерина Григорьева со своей стороны также поспешила обрадовать новостью о рождении дочки и лишний раз признаться в любви суженному. С её слов стало понятно, то муж во время родов был рядом с ними и она за это благодарна.

Других подробностей о том, с каким весом родилась малышка, на кого похожа и как решили назвать, новоиспечённые родители пока решили не сообщать. Сейчас они принимать поздравления, о чём свидетельствуют радостные пожелания в комментариях под их постами.


Ирен Громова

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