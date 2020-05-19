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Кормье в поддержку отца Хабиба рассказал о случае на тренировке

Сегодня, 18:00

В Instagram боец ММА подобрал нужные слова о силе и воле Абдулманапа Нурмагомедова.

Бывший чемпион Даниэль Кормье привёл пример о том, как на себе лично испытал навыки профессионального бойца, которыми владеет отец действующего чемпиона ММА в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице в тяжелом состоянии. Из-за этого его семья переживает нелёгкие времена, поэтому их друг Даниэль Кормье на своей станице в Instagram в поддержку отца Хабиба рассказал о случае на тренировке. Таким способом боец решил напомнить миру, за жизнь борется не просто тренер, не обычный человек, а тот, кто воспитывает чемпионов, поэтому никогда не сдается и борется до конца.

Кормье поведал, что однажды во время тренировки, как будто в шутку, Абдулманап Нурмагомедов сделал захват, желая с ним побороться. Однако Хабиб сразу же предупредил, чтобы Даниэль был острожен, потому что отец его победит. И даже не смотря на то, что это было в виде игры, Кормье понял, что тот его легко одолеет. Тренер был в форме и прекрасно владел собой. Он хорош в своём деле и мог с легкостью его побороть.

Кормье в обращении к семье добавил, чтобы родные не отчаивались, ведь отец Хабиба — сильный и целеустремлённый человек. Он сделает всё, чтобы преодолеть недуг и быть снова с сыном и внуками.

Стоит напомнить, что дагестанский спортсмен Хабиб из 28 боёв одержал победы. Эти сражения он провел под чутким руководством своего тренера и отца — Абдулманапа Нурмагомедова. А у него самого на счету 18 воспитанников-чемпионов.


Ирен Громова

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