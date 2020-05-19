В ЦСКА не знают футболиста года Корвальо

Акинфеев не смог сдержать эмоций.

В ЦСКА некоторые спортсмены не знают своих же легендарных футболистов. Об это рассказал голкипер московского клуба Игорь Акинфеев.

«У нас в команде есть один молодой защитник. Я когда спросил: «Кто такой Даниэль Карвальо?», он ответил, что не знает. У меня аж глаза на лоб полезли», — рассказывает Акинфеев.

После этого вратарь посоветовал молодому спортсмену хотя бы в YouTube или Википедии посмотреть, кто такой Корвальо, а заодно выучить и других членов ЦСКА.

Возмущение Игоря Акинфеева вполне оправдано. Ведь некоторые действующие игроки московского клуба не знают футболиста России 2005 года, который дважды становился чемпионом страны будучи полузащитником ЦСКА. Также играя за ЦСКА бразилец получил Кубок УЕФА, передав три голевых в финальной игре против «Спортинга».В результате ЦСКА победил со счётом 3:1.

Скорее всего, Акинфеев рассказал о 17-летнем Вадиме Карпове, защитнике ЦСКА, который вошёл в основной состав в сезоне 2019/2020. Теперь юный спортсмен знает, что Даниэль Карвальо всего за пять лет поучаствовал в 140 матчах за ЦСКА, стал автором 26 голов и 43 голевых передач.

Шура Альтшуль