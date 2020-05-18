Экс-легенда «Ювентуса» Дель Пьеро слёг в больницу из-за камня в почках

От редактора

Экс-легенда «Ювентуса» Дель Пьеро слёг в больницу из-за камня в почках

Коронавирус «вне подозрений», успокоил футболист фанатов.

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Экс-легенда «Ювентуса» Дель Пьеро слёг в больницу из-за камня в почках

Вчера, 12:30

Коронавирус «вне подозрений», успокоил футболист фанатов.

Экс-легенда итальянского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро слёг в одну из лос-анджелеских клиник. Обследование показало, что госпитализация потребовалась из-за камня в почках.

Чтобы не волновать напрасно армию фанатов звезда итальянской сборной по футболу Дель Пьро сразу сообщил в своем Instagram-аккаунте, что дело не в коронавирусе, а в больницу он слёг из-за камня в почках.

Дель Пьеро успокоил фанатов из больницы

Под фотографией из больничной палаты экс-легенда «Ювентуса» написал: «Мне до сих пор не верится, что такая маленькая вещь, размером всего 3 миллиметра, может доставить столько проблем».

Напомним, что на счету Дель Пьеро 18 трофеев, которые он принёс «Ювентусу». Сейчас его результат могут попробовать повторить Мауро Икарди и Рауль Хименес, на которых у «Ювентуса» уже есть планы.


Шура Альтшуль

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