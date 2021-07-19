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Представлен «заряженный» универсал Skoda Octavia RS 2021

Вчера, 11:32

Технически — это VW Golf GTI, но в другом кузове и с повышенным уровнем комфорта.

Skoda Octavia RS 2021
Skoda Octavia RS 2021. Фото: Skoda

Для тех, кому не хватает мощности обычной Octavia A8, компания Skoda готова предложить «заряженную» модификацию в кузове универсал. Накануне чешский автомобиль с приставкой RS был рассекречен официально.

Техническую начинку спортивная «Октавия» 2021 позаимствовала у собрата по концерну — хот-хэтча Volkswagen Golf GTI. В основе новинки лежит растянутая версия платформы «Гольфа», а под капотом разместился 2,0-литровый бензиновый двигатель с 4 цилиндрами и турбокомпрессором.

Skoda Octavia RS 2021
Skoda Octavia RS 2021. Фото: Skoda

Мощность мотора составляет 245 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии с ним сочетается 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Привод — передний.

Skoda Octavia RS 2021 совершает разгон с нуля до первой сотни за 6,7 секунды, а расход топлива составляет 6,8 литра на 100 км. Как и все современные высокопроизводительные автомобили, чешский универсал имеет систему Drive Mode, позволяющую изменять настройки трансмиссии, подвески и рулевого управления.

Skoda Octavia RS 2021
Салон Skoda Octavia RS 2021. Фото: Skoda

Габаритная длина универсала составляет 4702 мм, ширина — 1829 мм, а высота — 1457 мм. Интерьер привлекает внимание 10-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, цифровой приборной панелью, шайбой переключения передач и качественными материалами обивки с красной прострочкой.

Skoda Octavia RS 2021
Skoda Octavia RS 2021. Фото: Skoda

Skoda Octavia RS 2021 модельного года оценили в 49 090 долларов США, что по сегодняшнему курсу эквивалентно 3,6 млн рублей.


Юлия Романова

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