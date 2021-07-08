Брутальный внедорожник LADA 2109 показан на рендере

«Девятку» нарисовали в стиле Tesla Cybertruck.
Фантазия художников порой не знает предела. На этот раз независимые дизайнеры портала Behance решили удивить автосообщество рендером брутальной машинки LADA 2109.
Автор рендера переделал кузов пятидверного хэтчбека ВАЗ-2109 в полноценный внедорожник. Автомобиль выполнен в стиле киберпанк и напоминает сумасшедший пикап Илона Маска.
Виртуальная LADA 2109 получила полностью светодиодную оптику. Фишкой автомобиля стали передние фары, которые дизайнер соединил световой полосой, как это обычно делают с задними фонарями.
Поставлен внедорожник на большие спортивные диски с низкопрофильной резиной. Клиренс машины впечатляет, а квадратные колёсные арки придают ей ещё более брутальный вид.
Профиль кузова, форма дверей, остекление и капот отечественного ВАЗ-2109 не изменились. При этом удивительно, насколько хорошо угловатый дизайн кузова «девятки» вписался в образ не менее резкой Tesla Cybertruck.