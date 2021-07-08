Брутальный внедорожник LADA 2109 показан на рендере

«Девятку» нарисовали в стиле Tesla Cybertruck.

Cyber LADA 2109. Фото: Behance

Фантазия художников порой не знает предела. На этот раз независимые дизайнеры портала Behance решили удивить автосообщество рендером брутальной машинки LADA 2109.

Автор рендера переделал кузов пятидверного хэтчбека ВАЗ-2109 в полноценный внедорожник. Автомобиль выполнен в стиле киберпанк и напоминает сумасшедший пикап Илона Маска.

Виртуальная LADA 2109 получила полностью светодиодную оптику. Фишкой автомобиля стали передние фары, которые дизайнер соединил световой полосой, как это обычно делают с задними фонарями.

Поставлен внедорожник на большие спортивные диски с низкопрофильной резиной. Клиренс машины впечатляет, а квадратные колёсные арки придают ей ещё более брутальный вид.

Профиль кузова, форма дверей, остекление и капот отечественного ВАЗ-2109 не изменились. При этом удивительно, насколько хорошо угловатый дизайн кузова «девятки» вписался в образ не менее резкой Tesla Cybertruck.

Юлия Романова