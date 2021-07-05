«Заколхоженный» до неузнаваемости ВАЗ-2106 показали в Сети

От примитивной «шохи» не осталось и следа.

Тюнинг ВАЗ-2106. Фото: «ВКонтакте»

«Шестёрка» — один из самых распространённых «Жигулей» в России. Неудивительно, что владельцы ВАЗ-2106 всячески пытаются выделиться в потоке, прибегая порой к безумному тюнингу. Яркий пример тому — «заколхоженный» до неузнаваемости автомобиль из Кировской области, фото которого показали в Сети.

Чудный ВАЗ-2106 занизили по классике и оснастили вырвиглазными элементами внешнего тюнинга. И если огромный передний бампер и устрашающую радиаторную решётку ещё можно понять, то спойлер, расположенный прямо над ветровым стеклом, вызывает только недопонимание.

По теме: Удивительная история ВАЗ-2106: Как лучший «Жигуль» превратился в банальный ширпотреб «Шестёрка» в первые годы жизни была самым желанным автомобилем СССР. Мечтающим её купить приходилось записываться в очередь, а годовалые экземпляры с пробегом продавались дороже новых. Невероятно, но... Весьма оригинальным является решение владельца «Жигуля» установить на крышу переднюю арку, заранее отрезанную от крыла.

Судя по фото, кузов «шестёрки» помят и слеплен из частей других автомобилей, словно Франкенштейн. При этом забавно, что владелец обеспокоился чистотой установив гигантские брызговики сзади и накладки на колёса.

Двери, капот, крылья, бампер и даже стёкла расписаны смешными надписями. В целом, куда не глянь — этот ВАЗ-2106 вызывает больше вопросов, чем ответов.

Тюнинг ВАЗ-2106. Фото: «ВКонтакте»

«Так ужасно, что даже стильно. Первый раз вижу осмысленный колхозинг», «Креативный таз. Ещё бы тапки низкопрофильные зарядили — вообще пушка бы была», «Это не колхоз, это мегастильно, креативно и Творчество с большой буквы», — так прокомментировали тюнингованный ВАЗ-2106 автолюбители в соцсети «ВКонтакте».

Юлия Романова