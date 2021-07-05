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«Заколхоженный» до неузнаваемости ВАЗ-2106 показали в Сети

Пн 5 июля 2021, 13:58:21

От примитивной «шохи» не осталось и следа.

Тюнинг ВАЗ-2106. Фото: «ВКонтакте»

«Шестёрка» — один из самых распространённых «Жигулей» в России. Неудивительно, что владельцы ВАЗ-2106 всячески пытаются выделиться в потоке, прибегая порой к безумному тюнингу. Яркий пример тому — «заколхоженный» до неузнаваемости автомобиль из Кировской области, фото которого показали в Сети.

Чудный ВАЗ-2106 занизили по классике и оснастили вырвиглазными элементами внешнего тюнинга. И если огромный передний бампер и устрашающую радиаторную решётку ещё можно понять, то спойлер, расположенный прямо над ветровым стеклом, вызывает только недопонимание.

Весьма оригинальным является решение владельца «Жигуля» установить на крышу переднюю арку, заранее отрезанную от крыла.

Судя по фото, кузов «шестёрки» помят и слеплен из частей других автомобилей, словно Франкенштейн. При этом забавно, что владелец обеспокоился чистотой установив гигантские брызговики сзади и накладки на колёса.

Двери, капот, крылья, бампер и даже стёкла расписаны смешными надписями. В целом, куда не глянь — этот ВАЗ-2106 вызывает больше вопросов, чем ответов. 

Тюнинг ВАЗ-2106. Фото: «ВКонтакте»

«Так ужасно, что даже стильно. Первый раз вижу осмысленный колхозинг», «Креативный таз. Ещё бы тапки низкопрофильные зарядили — вообще пушка бы была», «Это не колхоз, это мегастильно, креативно и Творчество с большой буквы», — так прокомментировали тюнингованный ВАЗ-2106 автолюбители в соцсети «ВКонтакте».


Юлия Романова

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