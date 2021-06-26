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Тюнеры из ателье Mansory показали чудный «Гелик-шмель»

Вчера, 12:29

Выпуск спецверсии ограничится 10 экземплярами.

Тюнингованный «Гелик» Gronos. Фото: Mansory

Немецкое тюнинг-ателье Mansory, занимающееся доработкой люксовых авто, рассекретило в Сети фото необычного Mercedes-Benz G-Class. Особая модификация Gronos получила жёлто-чёрное оформление экстерьера и салона, из-за чего зарубежные журналисты прозвали «Гелик» шмелём. Подробнее о машине рассказывает редакция портала VladTime.

Тюнингованный «Гелик» Gronos. Фото: Mansory

Матовая жёлтая краска вкупе с деталями из углеродного волокна и квадратным дизайном машины делает её похожей на игрушку Lego в натуральную величину. Внедорожник оснастили новым передним бампером, уникальной радиаторной решёткой и более агрессивной крышкой капота.

Тюнингованный «Гелик» Gronos. Фото: Mansory

Тюнеры установили на чудный G 63 новые колёса и изменили форму арок. На крыше появились габаритные огни, а в задней части виднеются новые крылья, бампер и крышка запаски, изготовленная из углеволокна.

Тюнингованный «Гелик» Gronos. Фото: Mansory

Жёлто-чёрная тема продолжается в салоне: «Гелик-шмель» получил кожаную обивку сидений, дверных карт и рулевого колеса. Яркая раскраска затронула приборную панель и даже коврики.

Тюнингованный «Гелик» Gronos. Фото: Mansory

Gronos оснащается форсированным мотором V8 с двойным турбонаддувом. При объёме в 4,0 литра двигатель выдаёт 850 лошадиных сил и 1 000 Нм крутящего момента.

Тюнерам удалось разогнать прокачанный «Гелендваген» до 96 км/ч всего за 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 километров в час.

Тюнингованный «Гелик» Gronos. Фото: Mansory

Необычный «Гелик» выпустят в количестве 10 единиц. О стоимости тюнингованного внедорожника разработчики пока не сообщают.


Юлия Романова

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