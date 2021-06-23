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Эксперты подсчитали стоимость содержания Toyota Land Cruiser 100 в год

Вчера, 15:25

Владеть «Соткой» почти в 3 раза дешевле, чем «Двухсоткой».

Toyota Land Cruiser 100. Фото: Toyota 

Многих поклонников Toyota Land Cruiser пугает высокая стоимость содержания авто. «Кушает» машина много, требует качественных расходников, а обслуживание и запчасти стоят отнюдь недёшево. Однако есть бюджетный вариант — «Сотка», содержание которой не ударит больно по кошельку владельца.

Эксперты подсчитали, что при годовом пробеге в 15 тысяч километров затраты Toyota Land Cruiser 100 на топливо составят примерно 75 000 рублей. ТО, проводимое раз в год, обойдётся автовладельцу в 10 000 рублей.

На мойку и парковку он потратит в среднем 10 000 рублей. Комплект покрышек и услуги шиномонтажа обойдутся в 30 000 рублей. За ОСАГО придётся заплатить 5 500 рублей, налог — 4 500.

В итоге, содержание «Ленд Крузер 100» в год составляет приблизительно 135 000 рублей. Отметим, что это почти в 3 раза дешевле, чем ездить на самой простой «Двухсотке».

Так, содержание Toyota Land Cruiser 200 с «налогоприятным» дизельным мотором составляет 375 000 рублей в год, а в случае с топовой бензиновой версией — 500 тысяч.


Юлия Романова

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