Эксперты определили цену забитых катализаторов в 2021 году

Старые фильтры можно сдать в специализированный пункт приёма и заработать.

Старый катализатор автомобиля. Фото: Drive2

Катализатор чувствителен к качеству топлива, и это серьёзная проблема для России. Часто каталитические нейтрализаторы выходят из строя уже на ранних пробегах и требуют замены. Эксперты выяснили, с какой выгодой можно продать старую ненужную деталь.

«Охотятся» на катализаторы из-за благородных металлов, которыми покрываются керамические соты внутри устройства. Цена зависит от состава сплава, массы и износа элемента.

Большинство автомобилей в России оснащаются катализаторами с напылением Pd (2900-3400 ppm из расчёта на 1 тонну сотовой структуры) + Rh. Их можно сдать по цене 3,6-5,4 тыс. рублей за килограмм.

Ещё распространённый вариант — сплав Pt + Pd + Rh (1450 + 930 + 280 ppm). За такой забитый нейтрализатор в 2021 году заплатят уже 4-5,8 тыс. рублей за килограмм.

Наиболее дорогие катализаторы с напылением Pt (2600-3300 ppm) + Rh ставят на дизельные автомобили и бензиновые машины класса люкс. Их стоимость составляет 5,4-7,2 тыс. рублей за килограмм.

Отметим, что полное удаление нейтрализатора позволит существенно сэкономить на содержании авто. Однако важно знать, как правильно удалить катализатор.





Юлия Романова