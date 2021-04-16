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«АвтоВАЗ» оснастил обновлённую LADA Vesta FL светодиодными фарами и фонарями

Пт 16 апреля 2021, 09:45:07

Такое улучшение позволит «Весте» лучше конкурировать с иномарками B-сегмента.

Оптика LADA Vesta. Фото: «АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» в настоящее время тестирует рестайлинговую LADA Vesta FL с полностью светодиодной оптикой. Замаскированный прототип новинки проходил испытания в Тольятти. Снимками поделился паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

На фото легко увидеть характерный для LED-оптики бело-голубой свет. Причём светодиоды пришли на смену галогенным лампам как в передних фарах, так и в задних фонарях.

LADA Vesta FL также обзавелась пересмотренными бамперами и решёткой радиатора. В салоне появятся усовершенствованные сиденья, новая мультимедийная система с вертикальным тачскрином, обновлённая приборная панель и блок климат-контроля от Renault Arkana.

LADA Vesta FL с новыми фарами. Фото: «ВКонтакте»

Обновлённая модель поступит в продажу весной 2022 года. Устранит ли «АвтоВАЗ» остальные проблемы LADA Vesta, покажет время.


Юлия Романова

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