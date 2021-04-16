«АвтоВАЗ» оснастил обновлённую LADA Vesta FL светодиодными фарами и фонарями

Такое улучшение позволит «Весте» лучше конкурировать с иномарками B-сегмента.

Оптика LADA Vesta. Фото: «АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» в настоящее время тестирует рестайлинговую LADA Vesta FL с полностью светодиодной оптикой. Замаскированный прототип новинки проходил испытания в Тольятти. Снимками поделился паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

На фото легко увидеть характерный для LED-оптики бело-голубой свет. Причём светодиоды пришли на смену галогенным лампам как в передних фарах, так и в задних фонарях.

LADA Vesta FL также обзавелась пересмотренными бамперами и решёткой радиатора. В салоне появятся усовершенствованные сиденья, новая мультимедийная система с вертикальным тачскрином, обновлённая приборная панель и блок климат-контроля от Renault Arkana.

LADA Vesta FL с новыми фарами. Фото: «ВКонтакте»

Обновлённая модель поступит в продажу весной 2022 года. Устранит ли «АвтоВАЗ» остальные проблемы LADA Vesta, покажет время.

Юлия Романова