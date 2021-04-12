«АвтоВАЗ» обновит LADA Vesta FL 2021 форсированным мотором и «Яндекс.Авто»

Под капотом — 136 «лошадей», а в салоне — голосовой помощник Алиса.

LADA Vesta. Фото: «АвтоВАЗ»

Автолюбители приятно удивятся, узнав, что «АвтоВАЗ» подготовил сюрприз. Обновлённая до 2021 года LADA Vesta FL сможет похвастаться сразу двумя важными изменениями — более мощным двигателем и мультимедийным комплексом с поддержкой «Яндекс.Авто».

Разработчики увеличат мощность 1,8-литрового мотора до 136 лошадиных сил, а пару ему составит новая 6-ступенчатая «механика» BVM6. Напомним, сегодня «вазовский» агрегат выдаёт 122 «лошадки» и сочетается с 5-скоростной МКПП.

Форсированный двигатель сделают более экологичным, чтобы он соответствовал нормам «Евро-6». Это нужно для того, чтобы «АвтоВАЗ» смог вывести рестайлинговую «Весту» на рынок Европы.

Что касается обновлённой мультимедийки, она обеспечивает доступ к сервисам «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Музыка», а также позволяет расплачиваться за топливо на АЗС, не выходя из автомобиля.

Салон LADA Vesta. Фото: «АвтоВАЗ»

Комплекс «Яндекс.Авто» уже доступен для LADA XRay в комплектации Instinct, а за 28 тысяч рублей его можно установить в качестве «допа» на LADA Vesta у дилеров.

Юлия Романова