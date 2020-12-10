Новый год – один из самых любимых праздников и детей, и взрослых. В этот день принято дарить друг другу подарки. Обычно презенты выбирают исходя из интересов получателя. Так, если человек увлекается машинами, то и подарок ему будет логично приобрести автомобильной тематики, а что подарить автолюбителю на Новый год, расскажем далее.

Гаджеты

Если бюджет позволяет, можно преподнести дорогостоящий полезный гаджет:

Видеорегистратор. На современном рынке представлено большое количество данных гаджетов разных форм, размеров, производителей. Однако особой популярностью пользуются видеорегистраторы в виде зеркала. Приспособление легко зафиксировать на стекле. При этом, покидая салон, его необязательно снимать и прятать, ведь ничто не выдаст того, что это полезный девайс, а не обычное зеркало.

Антисон. Этот гаджет порадует тех автомобилистов, которые совершают дальние поездки и вынуждены проводить несколько часов за рулем. Его фиксируют на голове. Он препятствует засыпанию за рулем, ведь начинает издавать неприятный звук, как только голова человека начинает клониться.

Антирадар. Этот гаджет своевременно сообщит о том, что на пути следования расположена камера-регистратор, что позволит собраться и более внимательно относиться к соблюдению правил дорожного движения.

Аксессуары

Если бюджет ограничен, а порадовать автолюбителя хочется именно тематическим презентом, можно преподнести ему один из таких аксессуаров:

Очки-антифары. Этот аксессуар имеет желтые стекла, которые предотвращают ослепление, когда навстречу движется транспорт с яркими фарами. Это повышает безопасность езды в темное время суток.

Ароматизатор. В специализированных магазинах представлено большое количество приспособлений, улучшающих запах в салоне. Главное – учитывать предпочтения человека.

Универсальная зарядка для девайсов. Она вставляется в прикуриватель и позволяет быстро восстанавливать уровень заряда батареи различных гаджетов.

Держатель для телефона. На него фиксируют смартфон, чтобы он не валялся в салоне, бардачке.

Полезные приспособления

Автомобилиста могут порадовать следующие полезные приспособления:

Автопылесос. Он помогает поддерживать чистоту в салоне и быстро убирать мусор.

Скребок-антилед. Это прибор, работающий от прикуривателя. Позволяет быстро освободить стекла от наледи, не прикладывая к этому особых усилий.

Автоспасатель. Такой подарок по достоинству оценит любой автолюбитель. Это и неудивительно, ведь прибор помогает завести авто даже в том случае, если аккумулятор полностью разрядился. Кроме того, от него можно заряжать разные гаджеты и прибор еще имеет опцию фонарика.

Ланч-бокс с подогревом. Эта емкость работает от прикуривателя. Она дает возможность быстро подогреть еду, что особенно актуально, если водитель совершает дальний рейс.

Набор инструментов. Такой комплект поможет быстро устранить возникшую неисправность.

Ионизатор. Этот прибор полезен для автолюбителей, которые много времени проводят за рулем. Он улучшает воздух в салоне, препятствуя возникновению многих проблем со здоровьем.

Вот такие подарки порадуют любого автолюбителя. Главное – учитывать предпочтения водителя и точно знать, что такой вещи у него еще нет.

Наталья Сергеенко