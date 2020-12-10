Новый год – один из самых любимых праздников и детей, и взрослых. В этот день принято дарить друг другу подарки. Обычно презенты выбирают исходя из интересов получателя. Так, если человек увлекается машинами, то и подарок ему будет логично приобрести автомобильной тематики, а что подарить автолюбителю на Новый год, расскажем далее.
Гаджеты
Если бюджет позволяет, можно преподнести дорогостоящий полезный гаджет:
- Видеорегистратор. На современном рынке представлено большое количество данных гаджетов разных форм, размеров, производителей. Однако особой популярностью пользуются видеорегистраторы в виде зеркала. Приспособление легко зафиксировать на стекле. При этом, покидая салон, его необязательно снимать и прятать, ведь ничто не выдаст того, что это полезный девайс, а не обычное зеркало.
- Антисон. Этот гаджет порадует тех автомобилистов, которые совершают дальние поездки и вынуждены проводить несколько часов за рулем. Его фиксируют на голове. Он препятствует засыпанию за рулем, ведь начинает издавать неприятный звук, как только голова человека начинает клониться.
- Антирадар. Этот гаджет своевременно сообщит о том, что на пути следования расположена камера-регистратор, что позволит собраться и более внимательно относиться к соблюдению правил дорожного движения.
Аксессуары
Если бюджет ограничен, а порадовать автолюбителя хочется именно тематическим презентом, можно преподнести ему один из таких аксессуаров:
- Очки-антифары. Этот аксессуар имеет желтые стекла, которые предотвращают ослепление, когда навстречу движется транспорт с яркими фарами. Это повышает безопасность езды в темное время суток.
- Ароматизатор. В специализированных магазинах представлено большое количество приспособлений, улучшающих запах в салоне. Главное – учитывать предпочтения человека.
- Универсальная зарядка для девайсов. Она вставляется в прикуриватель и позволяет быстро восстанавливать уровень заряда батареи различных гаджетов.
- Держатель для телефона. На него фиксируют смартфон, чтобы он не валялся в салоне, бардачке.
Полезные приспособления
Автомобилиста могут порадовать следующие полезные приспособления:
- Автопылесос. Он помогает поддерживать чистоту в салоне и быстро убирать мусор.
- Скребок-антилед. Это прибор, работающий от прикуривателя. Позволяет быстро освободить стекла от наледи, не прикладывая к этому особых усилий.
- Автоспасатель. Такой подарок по достоинству оценит любой автолюбитель. Это и неудивительно, ведь прибор помогает завести авто даже в том случае, если аккумулятор полностью разрядился. Кроме того, от него можно заряжать разные гаджеты и прибор еще имеет опцию фонарика.
- Ланч-бокс с подогревом. Эта емкость работает от прикуривателя. Она дает возможность быстро подогреть еду, что особенно актуально, если водитель совершает дальний рейс.
- Набор инструментов. Такой комплект поможет быстро устранить возникшую неисправность.
- Ионизатор. Этот прибор полезен для автолюбителей, которые много времени проводят за рулем. Он улучшает воздух в салоне, препятствуя возникновению многих проблем со здоровьем.
Вот такие подарки порадуют любого автолюбителя. Главное – учитывать предпочтения водителя и точно знать, что такой вещи у него еще нет.