Что подарить автолюбителю на Новый год

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Что подарить автолюбителю на Новый год

 Новый год – один из самых любимых праздников и детей, и взрослых. В этот день принято дарить друг…

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Что подарить автолюбителю на Новый год

Чт 10 декабря 2020, 19:30:31

Новый год – один из самых любимых праздников и детей, и взрослых. В этот день принято дарить друг другу подарки. Обычно презенты выбирают исходя из интересов получателя. Так, если человек увлекается машинами, то и подарок ему будет логично приобрести автомобильной тематики, а что подарить автолюбителю на Новый год, расскажем далее.

 Гаджеты

Если бюджет позволяет, можно преподнести дорогостоящий полезный гаджет:

  • Видеорегистратор. На современном рынке представлено большое количество данных гаджетов разных форм, размеров, производителей. Однако особой популярностью пользуются видеорегистраторы в виде зеркала. Приспособление легко зафиксировать на стекле. При этом, покидая салон, его необязательно снимать и прятать, ведь ничто не выдаст того, что это полезный девайс, а не обычное зеркало.
  • Антисон. Этот гаджет порадует тех автомобилистов, которые совершают дальние поездки и вынуждены проводить несколько часов за рулем. Его фиксируют на голове. Он препятствует засыпанию за рулем, ведь начинает издавать неприятный звук, как только голова человека начинает клониться.
  • Антирадар. Этот гаджет своевременно сообщит о том, что на пути следования расположена камера-регистратор, что позволит собраться и более внимательно относиться к соблюдению правил дорожного движения.

Аксессуары

Если бюджет ограничен, а порадовать автолюбителя хочется именно тематическим презентом, можно преподнести ему один из таких аксессуаров:

  • Очки-антифары. Этот аксессуар имеет желтые стекла, которые предотвращают ослепление, когда навстречу движется транспорт с яркими фарами. Это повышает безопасность езды в темное время суток.
  • Ароматизатор. В специализированных магазинах представлено большое количество приспособлений, улучшающих запах в салоне. Главное – учитывать предпочтения человека.
  • Универсальная зарядка для девайсов. Она вставляется в прикуриватель и позволяет быстро восстанавливать уровень заряда батареи различных гаджетов.
  • Держатель для телефона. На него фиксируют смартфон, чтобы он не валялся в салоне, бардачке.

Полезные приспособления

Автомобилиста могут порадовать следующие полезные приспособления:

  • Автопылесос. Он помогает поддерживать чистоту в салоне и быстро убирать мусор.
  • Скребок-антилед. Это прибор, работающий от прикуривателя. Позволяет быстро освободить стекла от наледи, не прикладывая к этому особых усилий.
  • Автоспасатель. Такой подарок по достоинству оценит любой автолюбитель. Это и неудивительно, ведь прибор помогает завести авто даже в том случае, если аккумулятор полностью разрядился. Кроме того, от него можно заряжать разные гаджеты и прибор еще имеет опцию фонарика.
  • Ланч-бокс с подогревом. Эта емкость работает от прикуривателя. Она дает возможность быстро подогреть еду, что особенно актуально, если водитель совершает дальний рейс.
  • Набор инструментов. Такой комплект поможет быстро устранить возникшую неисправность.
  • Ионизатор. Этот прибор полезен для автолюбителей, которые много времени проводят за рулем. Он улучшает воздух в салоне, препятствуя возникновению многих проблем со здоровьем.

Вот такие подарки порадуют любого автолюбителя. Главное – учитывать предпочтения водителя и точно знать, что такой вещи у него еще нет.


Наталья Сергеенко

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