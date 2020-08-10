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Что нужно знать о Nissan Magnite 2021: От внешности до премиального оснащения

Симпатичный японский кроссовер доберётся и до российского рынка.

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Что нужно знать о Nissan Magnite 2021: От внешности до премиального оснащения

Вчера, 16:10

Симпатичный японский кроссовер доберётся и до российского рынка.

Фото: Nissan Magnite, источник: Nissan

Новый кроссовер от «Ниссан» увидит свет уже в 2021 году, потому редакция VladTime рассказала, что нужно знать о грядущей новинке.

Экстерьер — агрессивный

Nissan Magnite смотрится агрессивнее в сравнении с конкурентами. В плане внешности авто получило светодиодные фары, ДХО и задние фонари, большую решетку радиатора и легкосплавные колеса.

Интерьер — не из дешёвых

При просмотре снимков нет ощущения бюджетности кроссовера. Стиля и спорта добавляют двухцветная окраска сидений и узор панели приборов. На центральной консоли не так много физических кнопок и циферблатов.

Приборная панель — цифровая

В левой части панели находятся тахометр, индикатор температуры и датчик топлива. Справа расположился спидометр между контрольными лампами.

Салон — просторный

Задние сиденья имеют покатую форму. Салон, судя по фото, достаточно просторный, а комфорт обеспечивают регулируемые подголовники на четырех креслах. На втором ряду кресел есть подлокотник, присутствуют и крепления для детских кресел.

Оснащение — почти премиальное

Список оборудования охватывает мультируль, 8-дюймовый тачскрин развлекательного комплекса, автоматический климат-контроль. На рулевом колесе можно регулировать звук и управлять круизом.

Фото: Экстерьер и интерьер Nissan Magnite, источник: Nissan

Nissan Magnite видится конкурентом для KIA Sonet и Hyundai Venue. Многие «фишки» японского кроссовера перекочуют на Datsun Magnite, запатентованный для России.


Дмитрий Павличко

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