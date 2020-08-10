Что нужно знать о Nissan Magnite 2021: От внешности до премиального оснащения

Симпатичный японский кроссовер доберётся и до российского рынка.
Новый кроссовер от «Ниссан» увидит свет уже в 2021 году, потому редакция VladTime рассказала, что нужно знать о грядущей новинке.
Экстерьер — агрессивный
Nissan Magnite смотрится агрессивнее в сравнении с конкурентами. В плане внешности авто получило светодиодные фары, ДХО и задние фонари, большую решетку радиатора и легкосплавные колеса.
Интерьер — не из дешёвых
При просмотре снимков нет ощущения бюджетности кроссовера. Стиля и спорта добавляют двухцветная окраска сидений и узор панели приборов. На центральной консоли не так много физических кнопок и циферблатов.
Приборная панель — цифровая
В левой части панели находятся тахометр, индикатор температуры и датчик топлива. Справа расположился спидометр между контрольными лампами.
Салон — просторный
Задние сиденья имеют покатую форму. Салон, судя по фото, достаточно просторный, а комфорт обеспечивают регулируемые подголовники на четырех креслах. На втором ряду кресел есть подлокотник, присутствуют и крепления для детских кресел.
Оснащение — почти премиальное
Список оборудования охватывает мультируль, 8-дюймовый тачскрин развлекательного комплекса, автоматический климат-контроль. На рулевом колесе можно регулировать звук и управлять круизом.
Nissan Magnite видится конкурентом для KIA Sonet и Hyundai Venue. Многие «фишки» японского кроссовера перекочуют на Datsun Magnite, запатентованный для России.